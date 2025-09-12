MESTO SUSRETA I PRIJATELJSTVA: Fontana u centru Vranja okuplja starije sugrađane
Nakon podizanja penzija, ali i plaćanja mesečnih računa najbolji odmor i mali predah je na klupama oko fontane, koja se nalazi u centru Vranja. Nasmejana lica starijih građana Borinog Vranja mogu se videti upravo tu ispred zgrade Pošte.
"Na visokim temperaturama kad završite obaveze oko plaćanja i podizanja para eto vremena i za predah", kaže penzionerka
Ljiljana i otkriva da se često sa prijateljicom sastaje upravo na ovom mestu.
"Ispričamo se, a onda pravac šetnja uz sladoled", napominje Ljiljana.
"Sa mužem zajedno podižemo penziju uvek odmorimo pa čak i napravimo neku fotku sa prijateljima pored fontane. Vranje nije veliki grad i eto mogućnosti da se sretnete neplanirano sa poznanicima", kaže Svetlana.
Njena komšinica Zora napominje da „i u penzionerskim danima možete uživati ako umete“.
"Posla uvek ima u kući, ali mi smo svoje odradili. Ostaju te slatke obaveze oko unuka, pa koliko se može. Nije mi teško da i unuke prošetam. To radim često i zadržimo se baš u ovom delu grada uvek s razlogom, pored fontane", navodi penzionerka Zora.