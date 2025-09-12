Slušaj vest

Nakon podizanja penzija, ali i plaćanja mesečnih računa najbolji odmor i mali predah je na klupama oko fontane, koja se nalazi u centru Vranja. Nasmejana lica starijih građana Borinog Vranja mogu se videti upravo tu ispred zgrade Pošte.

"Na visokim temperaturama kad završite obaveze oko plaćanja i podizanja para eto vremena i za predah", kaže penzionerka

Ljiljana i otkriva da se često sa prijateljicom sastaje upravo na ovom mestu.

"Ispričamo se, a onda pravac šetnja uz sladoled", napominje Ljiljana.

"Sa mužem zajedno podižemo penziju uvek odmorimo pa čak i napravimo neku fotku sa prijateljima pored fontane. Vranje nije veliki grad i eto mogućnosti da se sretnete neplanirano sa poznanicima", kaže Svetlana.

Njena komšinica Zora napominje da „i u penzionerskim danima možete uživati ako umete“.