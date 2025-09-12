Slušaj vest

Tradicionalna sportsko-rekreativna manifestacija “Pokreni točak zdravlja” biće, već tradicionalno, održana dan uoči završene svečanosti 92. Vukovog sabora, najavljeno je iz Turističke organizacije grada Loznice (TOGL). Start vožnje je sa šetališta ispred Vukovog doma kulture, u 11 sati, a cilj u sedam kilometara udaljenom Vukovom Tršiću.

Prema rečima Aleksandre Purić, direktorice TOGL, pre glavne ispred turističkog info-centra, u 10 časova, biće održana ’’vožnja biciklićima’’ za mališane od dve do šest godina, a od pola jedanaest je skup i registracija ostalih biciklista ispred Vukovog doma kulture. U 11 sati je planiran početak vožnje. Učesnici tokom vožnje prolaze kroz prigradsko naselje Klupci gde će biciklisti napraviti pauzu i posetiti tradicionalnu manifestaciju ‘’Pitijadu’’ koju organizuje Udruženje žena ”Kalina”, ove godine u Šiljinoj kafani.

Posle degustacija slanih i slatkih pita nastavljaju vožnju do igrališta kod ‘’Vukove spomen škole“ gde će biti priređeno takmičenje biciklista u više disciplina. Iz TOGL kažu da poziv za učešće važi za sve ljubitelji biciklizma.