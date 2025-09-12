Slušaj vest

Delegacija Kruševca je sa gradonačelnikom Žaleca Jankom Kosom, obišla novootvorenu turističku stazu „Od hmelja do piva“, kao i tradicionalnu fontanu piva u tom gradu.

Razgovaralo se i o mogućim vidovima saradnje, a zahvaljujući angažovanju gradonačelnika Kosa, dogovoreno je da Kulturno – umetničko društvo „14. oktobar“ učestvuje na Međunarodnom folklornom festivalu „Od Celja do Žaleca“. Obe delegacije su zaključile da bi to bila idealna prilika da kruševački folklorci bolje upoznaju pobratimski grad Žalec i okolna mesta u kojima bi imali nastupe.

Takođe, Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca ostvarilo je saradnju sa slovenačkom organizacijom za vanredne situacije „Gasilska zveza“ iz Žaleca. Proslavu Dana grada Žaleca obečležila je i Svečana akademija i manifestacija „Noć mladih Žaleca“.

Delegaciju Grada Kruševca činili su zamenik predsednice Skupštine Grada Kruševca Siniša Maksimović, zamenica načelnika Gradske uprave Ivana Pajić i načelnik odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Dušan Todorović.