U Aleksandrovcu će se od 11. do 14. septembra održati jubilarna, 60. po redu, “Župske berba”, najznačajnija svetkovina vinogradara i vinara u Srbiji.

Manifestacija će započeti tradicionalnim defileom i maskenbalom mališana iz Predškolske ustanove „Naša radost“ na Vinogradarskom trgu, zatim nastupima školskih horova i učenika Muzičke škole „Stevan Hristić“, a biće dodeljene i nagrade na konkursu Narodne biblioteke Aleksandrovac o temi „Župa u stihu – gde je grozd tu je i pesma“, koji je izazvao veliko interesovanje učesnika. U večernjem programu predviđen je svečani defile učesnika kroz Vinsku ulicu, a potom sledi svečano otvaranje uz muzičko–scenski program Ljubice Vraneš i koncert Sanje Vučić.

Otvaranje izložbe poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije u Srednjoj školi „Sveti Trifun“ planirano je za petak. Toga dana će u centru Aleksandrovc, u 13 sati, poteći čuvena “župska ružica” iz jedinstvene Fontane vina, a biće predstavljena i kraljica “Župske berbe”. Za Župljane i njihove goste sledi poslastica - koncert Dragice Radosavljević – Cakane.

Foto: Kurir.rs/Ž.M.

Defile učesnika Međunarodnog festivala folklore predviđen je u Vinskoj ulici, a zatim će u centru srpske prestonice grožđa i vina nastupiti folklorni ansambli iz različitih zemalja. U čast velikog jubileja za publiku će biti organizovana izložba i predstavljanje publikacije „Župskoj berbi u čast“ u Muzeju vinarstva i vinogradarstva. Dnevni program biće završen spektakularnim koncertom Saše Kovačevića.

Posetioce “Župske berbe” u subotu očekuje bogat kulturno – umetnički program. Očekuje se da Dečiji festival folkora razgali srca i duše starijih generacija, koje će biti oduševljene i koncertom legendarne dive narodne muzike Lepe Lukić. Prava poslastica biće „Župska svadba“ – scenski prikaz običaja i tradicije potkopaoničkog kraja, potom svečani defile učesnika Međunarodnog festivala folklora, a zatim će kulturno–umetnička društva izvoditi narodne pesme i igre.

Lovačko udruženje “Župa” će u poslepodnevnim satima predstaviti izložbu lovačkih trofeja i pripremiti tradicionalni lovački gulaš. Poštovaoci istorije i kulture imaće priliku dau Zavičajnom muzeju prisustvuju stručnom predavanju o novim arheološkim istraživanjima u Vitkovu. Večernji termin je rezervisan za koncerte Dejana Ćirkovića Ćire i Indire Radić.

Foto: Kurir.rs/Ž.M.

Poslednji dan “Župske berbe”, namenjen gastronomima svih mirisa i ukusa, počeće pečenjem vola na ražnju. Uslediće Dečiji festival folklora, koncert Strahinje Živanovića i predstavljanje folklornih ansambala. U Zavičajnom muzeju Župe biće održan omaž Jovanu Arsiću Jovčetu, najvećem župskom aforističaru i satiričaru, koji je svojim stvaralaštvom oduševljavao narod. Manifestacija će biti završena nastupom DJ Chullija i velikim završnim koncertom još jedne dive narodne muzike - Dragane Mirković, koji će obeležiti kraj jubilarne 60. po redu “Župske berbe”.

Župljani su spremni da ugoste više desetina hiljada gostiju koji će uživati u bogatim i raznovrsnim programima jedne od najvećih privrednih i multikulturnih manifestacija u zemlji, koja je uvek predstavljala sintezu tradicije i preduzetničkog duha i promociju tradicije i bogatstva Župe, ali i prestonicu dobre zabave i uživanja, a sada od 11. do 14. septembra.