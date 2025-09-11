U kratkom vremenskom periodu pala je velika količina kiše, pa se voda prelivala iz oluka na zgradama u centru grada .

Usled jake kiše gradski trg i šetalište su brzo ostali pusti, a i saobraćaj u samom gradu se odvija nešto usporenije, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

"Ne bi bila strašna ova kiša iako je jaka da nije vetra. Zbog njega deluje da kiša pada bukvalno sa strane pa kišobran i ne pomaže. Ostane suva glava, ali je ostatak tela mokar”, kaže Čačanska koja se tokom nevremena zatekla na gradskom šetalištu pa je zaklon potražila u ulazu jedne zgrade.