Slušaj vest

Obilna kiša praćena jakim vetrom oko 14 časova i 30 minuta zahvatila je Čačak.

U kratkom vremenskom periodu pala je velika količina kiše, pa se voda prelivala iz oluka na zgradama u centru grada.

Usled jake kiše gradski trg i šetalište su brzo ostali pusti, a i saobraćaj u samom gradu se odvija nešto usporenije, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

"Ne bi bila strašna ova kiša iako je jaka da nije vetra. Zbog njega deluje da kiša pada bukvalno sa strane pa kišobran i ne pomaže. Ostane suva glava, ali je ostatak tela mokar”, kaže Čačanska koja se tokom nevremena zatekla na gradskom šetalištu pa je zaklon potražila u ulazu jedne zgrade.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteDruštvoOpasna "Kiša duhova"! Crno nebo i grmljavina donose katastrofu, a ne padne ni kap kiše - Sve što morate znati o opasnom fenomenu
Olujno nevreme iznad grada.jpg
DruštvoSTIŽE VELIKO POGORŠANJE VREMENA, POZNAT TAČAN DATUM: Olujna košava, pljuskovi sa grmljavinom i nevreme, prvi na udaru biće ovi delovi Srbije
Olujno nevreme iznad grada.jpg
Društvo(MAPA) POGLEDAJTE KAKO OLUJNA MASA JURI PREMA SRBIJI Intenzivni grmljavinski procesi formiraju se nadomak Srbije, evo kada nam stiže nevreme
Screenshot 2025-09-09 161436.jpg
DruštvoPLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM U NAREDNIH SAT VREMENA U OVIM DELOVIMA! Hitno se oglasio RHMZ: Sledi vremenski obrt, ali ne zadugo!
shutterstock-1635314980-02-05-2021.jpg