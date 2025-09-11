Usled jake kiše gradski trg i šetalište su brzo ostali pusti, a i saobraćaj u samom gradu se odvija nešto usporenije
nevreme u Srbiji
NEVREME POGODILO ČAČAK, ZABELEŽEN POTOP NA ULICAMA! Saobraćaj u kolapsu, građani jurili da se sakriju od pljuska: "Ni kišobran nam nije pomogao!"
Obilna kiša praćena jakim vetrom oko 14 časova i 30 minuta zahvatila je Čačak.
U kratkom vremenskom periodu pala je velika količina kiše, pa se voda prelivala iz oluka na zgradama u centru grada.
Usled jake kiše gradski trg i šetalište su brzo ostali pusti, a i saobraćaj u samom gradu se odvija nešto usporenije, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.
"Ne bi bila strašna ova kiša iako je jaka da nije vetra. Zbog njega deluje da kiša pada bukvalno sa strane pa kišobran i ne pomaže. Ostane suva glava, ali je ostatak tela mokar”, kaže Čačanska koja se tokom nevremena zatekla na gradskom šetalištu pa je zaklon potražila u ulazu jedne zgrade.
