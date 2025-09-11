Slušaj vest

Nad Šumadijom, od Čačka, Kraljeva prema Kragujevcu, trenutno pada jaka kiša koja usporava saobraćaj.

Upozorenja meteorologa na nevreme sa obilnim padavinama su na snazi.

Na području Kraljeva snažan pljusak već pravi probleme u saobraćaju. Zbog smanjene vidljivosti i vode koja se brzo skuplja na kolovozu, pojedini vozači su prinuđeni da zaustave vozila pored puta.

Kurir.rs/Informer

