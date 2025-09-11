Upozorenja meteorologa na nevreme sa obilnim padavinama su na snazi.
nevreme u Srbiji
CRNI OBLAK NAD ŠUMADIJOM, PLJUŠTI JAKA KIŠA! Potop u Kraljevu: Obilne padavine napravile kolaps, vozači staju pored puta - na snazi upozorenja meteorologa VIDEO
Nad Šumadijom, od Čačka, Kraljeva prema Kragujevcu, trenutno pada jaka kiša koja usporava saobraćaj.
Na području Kraljeva snažan pljusak već pravi probleme u saobraćaju. Zbog smanjene vidljivosti i vode koja se brzo skuplja na kolovozu, pojedini vozači su prinuđeni da zaustave vozila pored puta.
Kurir.rs/Informer
