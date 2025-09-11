Slušaj vest

Na današnji dan, 11. septembra 1914. godine rođen je jedan od najvećih i najomijenijih srpskih patrijarha, koji je zbog svojih dela još za života bio smatran svecem. Patrijarha Pavla mnogo toga veže za Zapadnu Srbiju i grad Čačak, a maloj srpskoj Svetoj Gori kako još nazivaju u Ovčar Banju je proveo i svoje prve monaške dane.

Osim ovog manastira, veliki značaj za život patrijarha Pavla ima još jedan svetinja u blizini grada Čačka, a to je manastir Vujan u kom se izlečio od tuberkuloze 1946. godine. On je tada do bogomolje prolazio peške pumovitim stazama, koje se danas nazivaju upravo Staze patrijarha Pavla ili staze zdravlja.

- Pričali su mi da je tim putem išao peške od manastira do lekara u banju Gornju Trepču. Mi smo kao deca ovuda prolazili i nadali se da ćemo ga možda sresti - priča stari meštanin sela Gornja Trepča.

Miladin Lekić Foto: RINA

Samouki drvodelja iz zlatiborskog sela Šljivovica jedan je od onih koji je svoju ljubav i hobi pretočio u posao. Iz njegove radionice izašlo još jedno remek delo vredno pažnje — velika skulptura patrijarha Pavla.

- Ideja za ovakvom skulpturom krenula je slučajno, a pre svega iz poštovanja prema liku i delu našeg velikog patrijarha. Bilo mi je protrebno dva meseca da je isklešem, od lipovog drveta gde sam utrošio oko kubik i po materijala. Lepio sam daske, a onda obrađivao po njegovom liku. Sama skulptura je oko dva metra, veća je u odnosu na prirodnu veličinu. Ovo je već drugi primerak patrijarha Pavla koji sam isklesao, prvi je postavljen u jednoj od naših crkava - kazao je za RINU Miladin Lekić iz zlatiborskog sela Šljivovica.