U selu Dubovo kod Žitorađe neko je sipao izgleda neko ulje u bunar koji koriste tri porodice. Slučaj je prijavljen policiji.

Kako nam je potvrdila Koviljka Cvetković juče su slučajno to otkrili.

- Bunar je u vlasništvu čoveka koji živi u Nišu, ali je on dozvolio da ga tri porodice u selu koriste. Među njima smo i mi i dolazimo jednom nedeljno ili u deset dana da natočimo vodu i za nas i za stoku koju imamo. Juče je moj suprug otišao da proveri nivo vode i ostao je zapanjen - očajna je Koviljka i još uvek ne može da veruje šta se dogodilo.

Ona objašnjava da nivo vode proveravaju štapom koji spustaju na kanapu i kada je to njen suprug uradio i izvukao štap, niz njega se slivalo ulje. Kada je natočio kofu, nije mogao da veruje, jer je u vodi plivalo ulje.

- Odmah smo otrčali kod komšije koji koristi isti bunar, jer on ima motor pa je vodu sproveo do kuće, pošto ima nepokretnu majku. Bilo nas je strah da je možda nisu koristili. Od njega smo pozvali i policiju koja je zaista brzo izašla na teren - dodaje naša sagovornica.

Kaže, da obe porodice sumnjaju ko bi od meštana to mogao da učini, te su svoje sumnje predočili policiji, ali čekaju da vide šta će oni da urade.

- U selu nema vode i samo je nekoliko bunara koji se koriste. Ja ovo što se dogodilo ne mogu ni da zamislim. Zamislite, neko je hteo da nas potruje i uzme nam osnovno pravo na vodu. I vlasnik bunara je zgranut. Pitanje je da li i kada on opet može da se koristi, to je nehumao - ljuta je Koviljka Cvetković.

Pogledajte kako izgleda bunar u nastavku:

Sipano ulje i zatrovan bunar u selu Dubovo Izvor: Kurir/B.R.

Sada čekaju da se sprovede i završi istraga, ali je njima zapravo život ugrožen bez vode.

- Zvala sam danas Javno komunalno preduzeće Žitorađa i ispričala im šta se dogodilo, pa su oni odmah poslali cisteru I dali nam 1.000 litara vode. Zaista sam im zahvalna zbog toga, ali to je trenutno rešenje, a mi smo izgubili vodu zauvek - jada nam se ona.

Dubovo je početkom jula pretprelo veliku štetu od požara, upravo i zbog toga što nisu imali vode i taj problem sa vodosnabdevanjem ne znaju kako da reše.