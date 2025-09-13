U klanicama na području šumadijskog regiona porasne su cene tovnih svinja

Slušaj vest

U naselju Bosut kod Sremske Mitrovice potvrđena su nova žarišta afričke kuge svinja (AKS). Prema informacijama iz Gradske uprave, bolest je registrovana u tri domaćinstva, gde je do sada eutanazirano oko 50 svinja.

Kako je najavljeno, ukoliko vremenske prilike to dozvole, u petak će biti sprovedena kompletna dezinfekcija gazdinstava u kojima je potvrđena bolest. „Sve mere se sprovode u skladu sa zakonom i u saradnji sa veterinarskim službama na terenu“, potvrđeno je za lokalne medije.

Podsetimo, krajem avgusta u Sremu je afrička kuga svinja (AKS) potvrđena jedino na teritoriji Sremske Mitrovice u selu Radenković. Nadležne službe sprovode sve zakonom propisane mere, a veterinarske inspekcije svakodnevno prate stanje na terenu.

Najveću štetu bolest je već nanela u selu Radenković, udaljenom oko 20 kilometara od Mitrovice, gde su u dva gazdinstva eutanazirane sve svinje. Bolest se najpre pojavila kod nekoliko grla, a zatim je, radi sprečavanja širenja, doneta odluka o uklanjanju celokupne populacije svinja u pogođenim domaćinstvima.

Prvi slučaj zabeležen je 3. avgusta, dok je drugi potvrđen desetak dana kasnije. Situacija na terenu je i dalje pod stalnim nadzorom nadležnih.

„Afrička kuga svinja prenosi se direktnim kontaktom između zaraženih i zdravih grla, hranom koja sadrži ostatke zaraženog mesa, ali i preko prevoznih sredstava poput kamiona ili traktora. Zbog toga stanje u svim okolnim selima Sremske Mitrovice budno pratimo, ali za sada nema novih sumnjivih slučajeva“, izjavio je načelnik za poljoprivredu Radosav Panić.

On je dodao da će država nadoknaditi štetu vlasnicima pogođenih gazdinstava, jer je eutanazija zakonska obaveza u ovakvim situacijama.