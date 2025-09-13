Slušaj vest

Izložba radova nastalih na 30. Saboru likovnih umetnika održanog u Zaječaru avgusta prošle godine otvorena je u četvrtak uveče u Muzeju Jadra u okviru programa 92. Vukovog sabora. Obuhvata 25 slika, jednu skulpturu i dve fotografije na platnu. Prema rečima Drage Simića, magistra slikarstva, koji je poslednjih pet godina selektor Sabora likovnih umetnika, pa i lanjskog, učestvovalo je trinaest slikara i jedan pesnik.

- Posebnost svih dosadašnjih sabora likovnih umetnika je da je tu uvek i jedan pesnik koji svakom slikaru posveti pesmu. Autorima izloženih radovi u Muzeju Jadra motivi su bili značajne ličnosti i predeli istočne Srbije, nekadašnje Negotinske krajine. Postoji veza između Vuka Karadžića i tog dela naše zemlje jer je on kao carinik boravio u Kladovu, družio se sa hajduk Veljkom, a Vukovo ime nosi i tamošnja škola. Ta veza i danas traje – kazao je Simić na otvaranju izložbe.

Foto: Kurir.rs/T.Ilić

On je podsetio i da je Sabor likovnih umetnika u Zaječaru održan u organizaciji Narodnog pozorišta Timočke Krajine – Centra za kulturu ‘’Zoran Radmilović“. Posetioce izložbe čekaju portreti znamenitih ličnosti, pejzaži istočne Srbije, a izložena su dela Drage Simića, Desimira Denića, Nedima Hadži Ahmetovića, Miroljuba Sretenovića, Milivoja Štulovića, Đorđa Simića, Jovane Stančić, Sofije Rakidžić, Sofije Pavković, Nikole Savića, Milice Bogdanović, Veljka Mihajlovića i Đorđa Ilića.

Foto: Kurir.rs/T.Ilić

U Vukovom domu kulture odigrana i predstava ‘’Noć u kući gospodina Kolaka’’ u kojoj su igrali Slobodan Boda Ninković, Vladimir Kerkez i Irfan Mensur, koji potpisuje režiju. Programi Vukovog sabora nastavljaju se danas (12.9.) predstavljanjem 32. izdanja srpskog narodnog ilustrovanog kalendara ‘’Danica’’ Vukove zadužbine i knjige ‘’Male priče o Vuku’’, autora Branka Zlatkovića.

Foto: Kurir.rs/T.Ilić