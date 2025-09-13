25 SLIKA U MUZEJU JADRA: Sa 30. Sabora likovnih umetnika u Zaječaru
Izložba radova nastalih na 30. Saboru likovnih umetnika održanog u Zaječaru avgusta prošle godine otvorena je u četvrtak uveče u Muzeju Jadra u okviru programa 92. Vukovog sabora. Obuhvata 25 slika, jednu skulpturu i dve fotografije na platnu. Prema rečima Drage Simića, magistra slikarstva, koji je poslednjih pet godina selektor Sabora likovnih umetnika, pa i lanjskog, učestvovalo je trinaest slikara i jedan pesnik.
- Posebnost svih dosadašnjih sabora likovnih umetnika je da je tu uvek i jedan pesnik koji svakom slikaru posveti pesmu. Autorima izloženih radovi u Muzeju Jadra motivi su bili značajne ličnosti i predeli istočne Srbije, nekadašnje Negotinske krajine. Postoji veza između Vuka Karadžića i tog dela naše zemlje jer je on kao carinik boravio u Kladovu, družio se sa hajduk Veljkom, a Vukovo ime nosi i tamošnja škola. Ta veza i danas traje – kazao je Simić na otvaranju izložbe.
On je podsetio i da je Sabor likovnih umetnika u Zaječaru održan u organizaciji Narodnog pozorišta Timočke Krajine – Centra za kulturu ‘’Zoran Radmilović“. Posetioce izložbe čekaju portreti znamenitih ličnosti, pejzaži istočne Srbije, a izložena su dela Drage Simića, Desimira Denića, Nedima Hadži Ahmetovića, Miroljuba Sretenovića, Milivoja Štulovića, Đorđa Simića, Jovane Stančić, Sofije Rakidžić, Sofije Pavković, Nikole Savića, Milice Bogdanović, Veljka Mihajlovića i Đorđa Ilića.
U Vukovom domu kulture odigrana i predstava ‘’Noć u kući gospodina Kolaka’’ u kojoj su igrali Slobodan Boda Ninković, Vladimir Kerkez i Irfan Mensur, koji potpisuje režiju. Programi Vukovog sabora nastavljaju se danas (12.9.) predstavljanjem 32. izdanja srpskog narodnog ilustrovanog kalendara ‘’Danica’’ Vukove zadužbine i knjige ‘’Male priče o Vuku’’, autora Branka Zlatkovića.
Program će od 18 časova početi u u Stalnoj postavci slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović. Sutra je najbogatiji saborski dan, u Muzeju jezika i pisma u Tršiću u podne će biti biće otvorena izložba polaznika Škole istorije srpskog jezika u Tršiću 2024. godine ‘’Tragom natpisa lozničke Crkve’’, tri sata kasnije u Naučno-obrazovno kulturnom centru ‘’Vuk Kardžaić’’ u Tršiću biće održan Skup slavista, Međunarodnog slavističkog centra kao i predavanje ‘’Podsećanje’’ o etnolozima, akademiku Petru Vlahoviću i Oliveri Vasić, a o njima će govoriti prof. dr Vesna Marjanović, etnolog. Dan se završava u sali Vukovog doma kulture gde će, od osam uveče, biti održano ‘’Guslarsko veče’’, u čast guslara i srpskog narodnog pevača,Tešana Podrugovića.