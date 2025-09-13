Slušaj vest

Javno preduzeće ,,Sportski i poslovni centar Vojvodina" obaveštava javnost da se završila sezona kupanja na otvorenom bazenu Spensa.

„Od subote, 13. septembra našim korisnicima će biti na raspolaganju zatvoreni bazeni po nepromenjenom rasporedu građanskih smena i cenama“, saopšteno je.

Građanima će biti dostupne brojne smene tokom radnih dana i vikenda, a posebno su osmišljene i smene za poslovne ljude.

Radnim danima program za poslovne ljude počinje od 06.00 do 07.30 časova, dok ostale smene za građane traju: 09.30–11.00, 11.30–13.00, 16.30–18.00 i 19.30–21.00 čas.

Vikendom će bazeni biti otvoreni u sledećim terminima: 09.00–10.30, 11.30–13.00, 14.00–15.30, 16.30–18.00 i 19.00–20.30 časova.

Cene ulaznica su prilagođene različitim kategorijama posetilaca. Radnim danom do 14.00 časova, odrasli će platiti 300 dinara, a deca do 12 godina 200 dinara. Studenti, penzioneri i borci, uz validan dokaz, plaćaju 200 dinara.

Za sve smene radnim danom posle 14.00 časova i vikendom, cene ulaznica iznose 350 dinara za odrasle i 250 dinara za decu do 12 godina.

Posetioci mogu kupiti i mesečne karte: za 20 ulazaka odrasli plaćaju 6.000 dinara, a deca do 12 godina 4.000 dinara. Mesečna propusnica, koja omogućava neograničen broj dolazaka, takođe košta 6.000 dinara za odrasle i 4.000 dinara za decu.

Organizovane posete škola i ustanova, uz minimum 15 osoba, biće dostupne po ceni od 150 dinara po učesniku.