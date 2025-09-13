Slušaj vest

Sve se može kad se ljudi slože - čuvena je izreka. E pa ono u čemu se planinarski prijatelji svi ko jedan ujedinili i na krilima vere u svojoj misiji uspeli, jeste podizanje najvišeg pravoslavnog simbola u Srbiji.

Naime, kako prenosi Instagram stranica Srbiju upoznaj, na Stolovima iznad Кraljeva, na vrhu Usovica na 1.375 metara krst visok 33 metra podseća na Hristove zemaljske godine. Planinarski prijatelji put od Кamenice do samog vrha prozvali su Put krsta. Svaki korak je tiši, a vidik širi sa svakom kapljom znoja.

Oboj sjajnoj ideji je trebalo 13 godina da postane čelik koji se vidi sa pola Srbije. Кrst je čelične konstrukcije, težak oko 16,5 tona, sa blagoslovom Eparhije Žičke i podignut isključivo donacijama ljudi i privrednika. U temelju i postamentu sabrano je oko 140 kubika betona i oko 6.500 kilograma armature. Prvo će biti osvećan, zatim i osvetljen, pa će noću svetlom potcrtati horizont.

Inače, Stolovi su planina širokih linija i dugih vetrova. Odavde pogled beži daleko, ka mnogim planinama Srbije, a kažu da se na vedar dan nazire i dalje. Najlepše je kad tišina zaustavi vreme a krst postane orijentir i mislima i mapi.

"Sačuvaj objavu. Ucrtaj Put krsta na svojoj mapi. Кrenućeš zbog vidika. Vratićeš se zbog mira", piše na pomenutoj stranici.