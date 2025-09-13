Slušaj vest

Na obroncima Suvobora nikla je mala crkva, ali velikog imena i to će za sve meštane, ali i sve Srpkinje i Srbe biti veoma važno mesto.

- U nedelju u 11h u selu Koštunići, opet će se pisati istorija srpskog naroda. Pozvani su svi oni koji poštuju muku i hrabrost svojih đedova, generacija koje su krvlju pisale istoriju zavičaja i otadžbine. Nedelja 14. septembar kod novog hrama Hristovog Vaskrsenja, u Koštunićima, u slavu i čast naših predaka podiže se i osveštava ovo znamenje. Kameni beleg je donet sa prve linije fronta na Kajmakčalanu, rekao je za RINU Gvozden Nikolić iz Koštunića.

Foto: RINA

Suvoborski breg, Krševita glavica, Gajevi, na obroncima Suvobora, biće mesto okupljanja potomaka slavnih ratnika. Najslavniji od njih svakako je Jevto Jevtović srpski vojnik rodom iz Gojne gore.

Njegov sin Sreten, koji je i sam zagazio u desetu deceniju života biće domaćin ove jedinstvene smotre.

Inače, Jevto Jevtović je jedini redov srpske vojske koji je, u toku povlačenja srpske vojske, izneo na plećima brdski top i doneo ga neoštećenog u Drač.

Kada se uverio general Gijom mu je predao svoj orden Legije časti, u stavu mirno Jevto mu je preko prevodioca rekao: "Ne treba meni ordenje, već džebane (municije), da se vratim Gojnoj Gori".

Foto: RINA

Top, pet zrna i Jevto Jevtović su se ukrcali na lađu za Krf, zajedno sa saborcima, da bi ubrzo, top i ranjenici nastavili put Francuske, a Jevto na grčkom ostrvu sa ocem Sretenom – trećepozivcem i svoja dva mlađa brata, blizancima Ljubinkom i Ljubivojem, ostao da čeka komandu za nastavak ratovanja.

Preneseni top se danas čuva u Vojnom muzeju u Marseju, u Francuskoj.