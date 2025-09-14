ZAVRŠNA SVEČANOST 92. VUKOVOG SABORA: Danas na Saborištu u Tršiću
Na otvorenoj pozornici Saborišta u Tršiću, rodnom selu Vuka Stefanovića Karadžića (1787-1864), za danas u podne zakazana je završna svečanost 92. Vukovog sabora.
Posle tradicionalnog izvođenja ‘’Himne Vuku’’ Stevana St.Mokranjca i podizanja zastave Vukovih sabora pozdravnu reč uputiće Dragana Lukić, gradonačelnica Loznice, tradicionalnu saborsku besedu održaće profesor dr emerita Ljiljana Pešikan Ljuštanović, a potom je predviđeno izvođenje predstava-igrokaz ‘’Nebeski Vukov sabor’’ u režiji Rada Vukotića. Od pola dva, na istom mestu, sledi popodnevno saborsko poselo u kome učestvuju KUD ‘’Karadžić’’ i SPKD ‘’Prosvejta ‘’ iz Brčkog.
Završnici prethodi programom najispunjeniji saborski dan subota. U Muzeju jezika i pisma u Tršiću u podne je zakazana izložba polaznika Škole istorije srpskog jezika u Tršiću 2024. godine ‘’Tragom natpisa lozničke Crkve’’, tri sata kasnije u Naučno-obrazovno kulturnom centru ‘’Vuk Karadžić’’ u Tršiću biće održan Skup slavista, Međunarodnog slavističkog centra kao i predavanje ‘’Podsećanje’’ o etnolozima, akademiku Petru Vlahoviću i Oliveri Vasić, a o njima će govoriti prof. dr Vesna Marjanović, etnolog. Dan se završava u sali Vukovog doma kulture gde će večeras, od osam uveče, biti održano ‘’Guslarsko veče’’, u čast guslara i srpskog narodnog pevača,Tešana Podrugovića. Vukov sabor je najstarija kulturna manifestacija kod nas, čiji je cilj čuvanje sećanja na lik i delo slavnog Tršićanina, reformatora srpskog jezika. Ove godine počela je 8. septembra, a manifestaciju je u Vukovom domu kulture otvorio ministar kulture Nikola Selaković.
Organizatori 92. Vukovog sabora su Centar za kulturu “Vuk Karadžić” i Grad Loznica pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture.
Podsetimo, prvi Vukov sabor održan je u dvorištu njegove tada obnovljene i osveštane spomen-kuće, 17. septembra 1933, i od tada se svake godine, osim 1941. i 1944, uoči Male Gospojine u Tršiću okupljaju poštovaoci dela Vuka Karadžića, reformatora srpskog jezika.