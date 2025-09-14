Završnici prethodi programom najispunjeniji saborski dan subota. U Muzeju jezika i pisma u Tršiću u podne je zakazana izložba polaznika Škole istorije srpskog jezika u Tršiću 2024. godine ‘’Tragom natpisa lozničke Crkve’’, tri sata kasnije u Naučno-obrazovno kulturnom centru ‘’Vuk Karadžić’’ u Tršiću biće održan Skup slavista, Međunarodnog slavističkog centra kao i predavanje ‘’Podsećanje’’ o etnolozima, akademiku Petru Vlahoviću i Oliveri Vasić, a o njima će govoriti prof. dr Vesna Marjanović, etnolog. Dan se završava u sali Vukovog doma kulture gde će večeras, od osam uveče, biti održano ‘’Guslarsko veče’’, u čast guslara i srpskog narodnog pevača,Tešana Podrugovića. Vukov sabor je najstarija kulturna manifestacija kod nas, čiji je cilj čuvanje sećanja na lik i delo slavnog Tršićanina, reformatora srpskog jezika. Ove godine počela je 8. septembra, a manifestaciju je u Vukovom domu kulture otvorio ministar kulture Nikola Selaković.