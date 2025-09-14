Slušaj vest

Dodela nagrada i projekcija najboljih ostvarenja upriličena je u Pozorištu ,,Bora Stanković“,kada je i zvanično zatvoren 9. Svetski dečji festival animiranog filma ,,Zlatni puž 2025“..

U zvaničnom programu festivala prikazano je 75 od ukupno 885 filmova koliko je prijavljeno. Žiri je radio u sastavu Dejan Dabić iz Srbije predsednik, i Hrvoje Selec iz Hrvatske i Žang Či iz Kine kao članovi.

Zamenik gradonačelnika Milan Ilić zahvalio se učesnicima i žiriju na prikazanim ostvarenjima. ,,Čestitam svim nagrađenim učesnicima i drago mi je što iz godine u godinu imamo sve veći broj prispelih radova. Draga deco, nadam se da ćete do 10. jubilarnog festivala biti još kreativniji u stvaranju novih umetničkih dela, a mi ćemo zasigurno nastaviti da uživamo u njima“, istakao je zamenik i dodao da povod večerašnjeg okupljanja nije ceremonija zatvaranja festivala, već početak novih priča, radova i prijateljstava.

Grand prix festivala dodeljen filmu „Marginalizacija“

Nagrade su dodeljene u dve takmičarske kategorije: deca do 15 godina i deca od 15 do 19 godina, dok je Grand Pri festivala dodeljen filmu „Marginalizacija“, autorke Lilit Jerg iz Nemačke.

Žiri dodeljuje po tri nagrade u svakoj kategoriji, zatim Grand prix za najbolji film prikazan na festivalu, nagradu "Nikola Majdak" za kameru, kao i specijalne nagrade za filmove koji ostave poseban utisak na članove žirija.