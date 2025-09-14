Slušaj vest

Zbog velikog broja pacova u centru grada, u Kraljevu se sprovodi sistemataska deratizacija. Tretiraju se poslovne i stambene zgrade, gradska deponija, parkovi i zelene površine, groblja, priobalja reka u centru grada, ali i u Žiči, Mataruškoj Banji, Konarevu i Ušću.

Snimci pacova koji izlaze iz atmosferske kanalizacije ispod klupa na centralnom kraljevačkom trgu počeli su da se dele društvenim mrežama. Delili su Kraljevčani i zabrinutost da će prenamnožavanje glodara ugroziti zdravlje građana, jer prenose brojne bolesti.

“To su hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom, tularemija, leptospiroze, zatim glodari mogu da nose neke vrste salmonela i znači prilikom kontaminacije hrane mogu da izazovu trovanje. Tu isto tako treba pomenuti trihinelozu. Zatim isto kad je u pitanju lajmska bolest, znači bolest koju prenose krpelji”, navodi prof. dr Radovan Čekanac, epidemiolog.

Deratizacija daje rezultate

Kompanija Avenija MB, sa kojom je gradska uprava potpisala ugovor početkom juna, u ponedeljak je počela da sprovodi sistematsku deratizaciju. Ali tek prvu ove godine, iako je prethodnih bilo uobičajeno da se preventivno radi bar dva puta godišnje. Istina - planirano je bilo i da se javna nabavka završi ranije. Uginuli pacov na šetalištu kod Kraljevačkog pozorišta pokazao je da deratizacija daje rezultate. Ali je on tamo stajao dva dana.

Prof. dr Radovan Čekanac kaže da je bitno sve uginule glodare odmah skloniti da ne bi došao do mogućnosti zaražavanja drugih životinjskih vrsta, a to je posebno važno u ruralnim, seoskim sredinama da slučajno svinje ne pojedu takvog inficiranog glodara i ne dođe do zaražavanja samih svinja, koje kasnije mogu preneti bolest na čoveka.

U kompaniji koja srpovodi deratizaciju kažu da, po ugovoru, uklanjanje uginulih glodara nije njihova obaveza.