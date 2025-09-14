Slušaj vest

Stanovnici naselja Varde u Laćarku uspeli su da izbore jedno od najvažnijih rešenja za svoju bezbednost – izgradnju pothodnika u okviru velikog projekta modernizacije železničke pruge Beograd–Šid. Odluka je doneta nakon što su meštani inicirali sastanak sa gradonačelnikom Branislavom Nedimovićem i izneli svoje zahteve.

Projekat modernizacije železničke pruge Beograd–Šid, koji se vodi kao jedan od najvećih infrastrukturnih poduhvata u Srbiji, donosi i lokalne promene koje imaju značaj za stanovnike pojedinih naselja. Jedna od njih je odluka da se u naselju Varde izgradi pothodnik – rešenje koje će olakšati život i povećati bezbednost za oko 500 stanovnika ovog dela Laćarka.

U naselju Varda živi oko 500 ljudi, a prelazak pruge godinama je bio jedno od najtežih pitanja u svakodnevnom životu. Posebno su zabrinuti roditelji, jer u obližnjoj Laćaračkoj školi nastavu pohađa 24 dece koja svakodnevno prelaze ovaj potez.

Meštani su, nakon što su čuli za projektantska rešenja, sami organizovali i zatražili sastanak sa gradonačelnikom. Ukazali su da je planirani podvožnjak udaljen oko 800 metara, što bi za decu, bicikliste i starije značilo dodatnu opasnost i otežano kretanje. Njihova upornost dovela je do toga da se u plan uvrsti i izgradnja pothodnika u samom naselju, kažu u lokalnoj samoupravi.

Gradonačelnik Branislav Nedimović potvrdio je da je upravo inicijativa građana dovela do ove odluke.

– Ljudi u Mitrovici ne znaju koliko ovde ljudi živi. Njih petsto ovde živi. Ovo je pobeda Varde, pobeda Laćarka i svih nas Mitrovčana. Uspeli smo da u prostorni plan unesemo pothodnik koji će značiti bezbedan prolaz za decu, bicikliste i sve meštane – izjavio je Nedimović.

Iako je modernizacija pruge Beograd–Šid deo evropskog koridora i strateški projekat za Srbiju, upravo ovakve „male priče“ pokazuju koliko je važno uvažiti lokalne potrebe. Sličan slučaj dogodio se i ranije u Laćarku, kada su građani uspeli da izdejstvuju podvožnjak umesto nadvožnjaka, jer je takvo rešenje bilo funkcionalnije, rekao je Nedimović.

– Za stanovnike Varde, izgradnja pothodnika znači bezbednost za decu, lakše kretanje za starije i dokaz da građanska inicijativa može da promeni tok velikih infrastrukturnih projekata – izjavio je gradonačelnik Branislav Nedimović.

Grad Sremska Mitrovica preuzeo je obavezu da izradi projektnu dokumentaciju, dok će sama realizacija zavisiti od dinamike radova na pruzi.

– Ovo je mala priča, ali velika pobeda za 96 porodica koje žive u ovom delu naselja Varda. Na inicijativu građana uspeli smo da uvrstimo pothodnik u prostorni plan. To znači da će pešaci, deca i biciklisti moći bezbedno da prelaze ispod pruge, bez opasnosti da je prelaze na površini – dodao je Nedimović.

Za Vardu, ovaj projekat znači sigurnost dece koja idu u školu, lakše kretanje za starije i bezbedan prolaz za sve pešake i bicikliste.