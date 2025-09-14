Slušaj vest

UŽICE - Hrabri Užičani iz planinarskog društva "Omorika" uspešno su se popeli na Elbrus, najviši vrh Kavkaza i Evrope, visok 5.642 metra. Ekspediciju su činili Slobodan Stefanović, njegov sin Nikola Stefanović i Stefan Danilović.

– Popeli smo se u neverovatno teškim uslovima. Na planini nas je dočekao vetar brzine i preko 100 kilometara na sat, hladnoća i gusta magla. U jednom trenutku shvatili smo da nam je život ozbiljno ugrožen i da moramo da odustanemo. Ipak, upornost i odluka da pokušamo ponovo doneli su nam pobedu – sva trojica smo izašli na vrh Elbrusa,“ rekao je za RINU Slobodan Stefanović iz planinarskog društva „Omorika“ iz Užica.

Prvi pokušaj uspona bio je dramatičan i takoreći neuspešan jer su planinare udari vetra praktično naterali da se vrate.

– Bezbednost se neverovatno smanjuje kada duva takav vetar. On bukvalno može da vas smakne s planine, i to je bio razlog zbog kog smo morali da prekinemo uspon na 5.100 metara, objašnjava Stefanović.

Nakon tog neuspeha, ekipa se spustila u grad Terskol na 2.000 metara, ubeđena da će se vratiti kući bez osvojenog vrha.

– Nismo nikome rekli da ćemo pokušati drugi put, baš da ne brinu. A onda smo se vratili gore i ovaj put, iako je bilo maglovito i hladno, uspeli smo da stignemo na sami vrh, kaže Stefanović.

Neverovatan podvig užičkih planinara Foto: RINA

Sam uspon traje dva do tri dana i uključuje prilagođavanje na visinu, kako bi se izbegla visinska bolest.

– Spavali smo u kontejnerima koji imaju po desetak ležajeva na sprat. Prva noć je bila namenjena aklimatizaciji – penjanje sa 3.800 na 4.600 metara i povratak. Tek nakon toga ide pravi pokušaj uspona. To je jedini način da telo izdrži takve visine, navodi Stefanović.

Uslovi na planini, dodaje on, jesu komercijalizovani, ali ipak surovi: voda se mora nositi, hrana je ograničena, a grejanje obezbeđeno na gas.

Trenutak pobede

Na vrhu ih je dočekalo obeležje – stub sa cepinom i brojčanikom koji pokazuje broj planinara koji su osvojili Elbrus.

– Na brojčaniku je pisalo 112.000. Možda je kvar, možda je neko previše puta povukao cepin, ali nama je značilo samo jedno – da smo i mi u tom broju - kaže Stefanović.

Srbija na krovu Evrope

Dok prošle godine nijedna ekipa iz Srbije nije osvojila Elbrus, ove godine uspešno je to učinilo pet do šest ekspedicija, ukupno oko dvadesetak planinara.

– Ova ekspedicija je dokaz da srpski planinari imaju snagu i upornost da se nose i sa najtežim uslovima. Ponosan sam što smo kao Užičani ostavili trag na krovu Evrope,“ zaključuje Stefanović.

