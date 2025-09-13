Srbija
PRAVI BEBI BUM U KRAGUJEVCU! Za jedan dan rođeno 9 beba, grad bogatiji za četiri devojčice i pet dečaka
KRAGUJEVAC - Iz kragujevačkog porodilišta ponovo stižu lepe vesti jer je tokom prethodna 24 sata rođeno devet beba.
- Grad na Lepenici je bogatiji za pet dečaka i četiri devojčice. Roditeljima čestitamo, a mališanima želimo dug i srećan život, kažu za RINU u kragujevačkom porodilištu.
Dvocifren broj beba u Kragujevcu za jedan dan rođen je pre nekoliko dana, kada je za 24 sata na svet stiglo deset mališana.
Kurir.rs/RINA
