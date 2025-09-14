Važno je da se informišete pre putovanja

Građane Srbije koji pokušavaju da ugrabe poslednje trenutke leta i uživaju na odmoru u Grčkoj, sačekaće neprijatno iznenađenje ako putuju kolima do neke od omiljenih destinacija - radovi na putu.

Radovi će trajati više od mesec dana

Kako se navodi na Instagram stranici "Nikana.gr" radovi na deonici koja ide do popularnih letovališta poput Paralije, Nea Vrasne, Olimpik bičai drugih trajaće nešto više od mesec dana.

- Informacija za sve koji idu ili se vraćaju iz pravca Atine, Volosa, Piliona, Evije, Olimpske regije (Paralia Katerini, Leptokaria, Platamon, Nei Pori) i Meteora Od 15. septembra u 8 sati ujutru pa do 20. oktobra u 8 ujutru biće obustavljen saobraćaj vozila u delu autoputa Solun - Atina - navodi se.

Kako se navodi, zbog radova u tunelu u Kateriniju, biće zatvorena oba smera (i prema Atini i prema Solunu), od isključenja Katerini jug do isključenja Katerini sever.

Sav saobraćaj preko obilaznice

- Sav saobraćaj vozila će se odvijati preko obilaznice u Kateriniju. Mole se vozači da budu posebno oprezni i da poštuju uputstva saobraćajne policije. Ovo saopštenje izdala je Saobraćajna policija Pierije. Na putnike koji idu ili se vraćaju sa Jonske obale ova mera ne utiče - glasi objava na Instagramu.