Ko je jednom bio rado dolazi na predstavljanje najboljih pita koje se svakog septembra, dan pred završetak Vukovog sabora, održava u lozničkom prigradskom naselju Klupci. Dva su razloga, ljubazni domaćini, odnosno domaćice, i pite koje su praznik za nepca. Udruženje žena "Kalina" domaćin je ove smotre slatkih, slanih i pita savijača, lepih za oko, a još boljih za stomak, kako je bilo i u subotu kada je održana jubilarna, petnaesta "Pitijada".

Prvi put pite su izložene na novoj lokaciji, u kafani "Kod Šilje" pošto je klubački dom kulture nedavno porušen do temelja. Predsednica "Kaline" Grozdana Đukanović kaže da je zbog dotrajalosti dom porušen pa su zbog izmenjenih uslova u nešto skučenijom prostoru, ali su prezadovoljni jer ima više od 30 pita.

- Dosta žena je donelo pite, ali neće da se takmiči. Već su bile nagrađivane, ali žele da dođu i van nadmetanja učestvuju u našoj "Pitijadi". Imamo nagrade za prva tri mesta za slane, slatke i pite savijače, najmlađeg i najstarijeg učesnika kao i najneobičniju pitu. Ocenjuju dva žirija, u jednom su žene udruženja "Bonaca" iz Zelenike, mesne zajednice iz Crne Gore sa kojom su Klupci zbratimljeni, a drugi je novinarski žiri. Ovoga puta osim iz Klubaca i Loznice, imamo i pite iz Zvornika (RS) i Čačka. Zadovoljni smo, ali se nadamo da ćemo "Pitijadu" dogodine održati u novim prostorijama – kazala je Đukanovićeva pre proglašenja pobednika uz podsećanje da su i ove godine pitama posluženi učesnici rekreativne vožnje "Pokreni točak zdravlja".

Domaćice su se ponovo postarale da pripreme raznovrsnu ponudu i spreme vrlo kvalitetne pite pa su dva žirija bila na "slatkim", odnosno "slanim mukama". Ocenjivanju se pristupilo detaljno, ozbiljno, temeljno, potvrđujem iz prve ruke, sa posledicama po kilažu, i krajnje profesionalno. Kod slatkih pita je pobedila Marija Petrović iz Čačka, druga je Danijela Burmazović, a treća "Kreativna vizija" dok je najbolju slanu pitu imala Dragica Bantić, "srebrna" je Dragica Kikanović, a treća Grozdana Mirković.

Angelina Burmazović je trijumfovala u konkurenciji pita savijača, druga je bila Dragica Kikanović, a treća Gordana Matić, koja je dobila i medalju kao najstarija učesnica sa 73 godine, dok je Jelena Todorović ponela medalju za najmlađu učesnicu. Kikanovićeva je nagrađena i za najneobičniju pitu pravljenu od kuvanih kora pa je baš izdominirala.

Novinarski žiri je za najbolju pitu ovogodišnje "Pitijade" izabrao onu koju je spremila, naravno, Dragica Kikanović, time je ponovila lanjskih uspeh, druga je Gordana Matić, a treća Milojka Đermanović.