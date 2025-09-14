Slušaj vest

Iako svima draga i važna, reka Despotovica građanima Gornjeg Milanovca zadavala je i brojne probleme. Realizacija projekta koji će biti od velikog značaja za sve građane, ušla je u svoju prvu fazu.

Ova prva faza obuhvata radove od mosta od bivše „Idee” pa sve do imosta iznad Takovskog igrališta. Ovo je najfrekventnija deonica koja se koristi, i upravo tu će biti izvedeni kompletni radovi. Očekuje se da će radovi na pomenutoj deonici biti završeni na proleće.

- Kompletan projekat rekonstrukcije korita reke Despotovice dužine 5,5 kilometara, procenjen je na nešto više od milijardu dinara. Za prvu fazu već smo dobili sredstva od preko 100 miliona dinara. Srbija Vode će uložiti ove godine u rekonstrukciju rečnog korita, uključujući i izgradnju pešačkih i trim staza, prema predviđenom projektu. To znači da ćemo u narednim godinama intenzivno raditi dok projekat ne bude potpuno završen, rekao je predsednik opštine Dejan Kovačević.

Projekat predviđa i postavljanje vazdušne brane. Brana će biti postavljena otprilike u blizini Sportsko rekreativnog centra Breza, kako bi se uzvodno obezbedila dovoljna količina vode u koritu i reka izgledala prirodno, i tokom letnjih meseci.

- Ovaj projekat je značajan ne samo za ljubitelje prirode i sve koji koriste prirodu za šetnju, već i zato što otvara perspektivu razvoja nove zone. Očekujem da će se pojaviti investitori koji će realizovati dodatne projekte, kafiće pored reke i verujem da će ovo biti prelepo šetalište i prostor za odmor za sve građane Milanovca, istakao je Kovačević.