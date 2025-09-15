Slušaj vest

Radovi na ovom delu državnog puta drugog A reda broj 179, koji istovremeno predstavlja i gradsku ulicu Bulevar Tanaska Rajića, privode se kraju na dužini od 675 metara. Izvršena je kompletna rekonstrukcija 45 šahtova atmosferske kanalizacije i 27 slivnika.

- Tokom radova naše komunalno preduzeće „Vodovod” Čačak rekonstruisalo je i deset vodovodnih i kanalizacionih šahti, tako da ćemo u dužini od 700 metara faktički imati potpuno novi Bulevar Tanaska Rajića. Podsećam da je ova saobraćajnica poslednji put rekonstruisana 2010. godine. Do tada je imala dve kolovozne trake, a tada je izgrađen bulevar sa četiri trake koji vodi u grad iz pravca Beograda. Građani su vrlo često negodovali i u šali ga nazivali ‘bulevarom šahti’, a nadam se da će ovi radovi to promeniti i da ćemo imati bezbedniju i udobniju saobraćajnicu“, rekao je za RINU Milan Bojović, direktor JP „Gradac“ Čačak.

On je naglasio da je reč o delu Bulevara Tanaska Rajića najbližem centru grada, koji je ujedno i najfrekventniji, a vodi direktno ka spomeniku Tanasku Rajiću, što će doprineti većoj bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Bojović je najavio i državne projekte koji slede na teritoriji Čačka.

1757847470milan-bojovic-foto-rina (1).jpeg
Foto: RINA

- Za oko mesec dana, krajem septembra ili početkom oktobra, očekuju se intenzivni radovi na spajanju Moravskog koridora i auto-puta Miloš Veliki u Preljini. Prema najavama „Koridora Srbije”, biće uvedena obustava saobraćaja u trajanju od dva meseca, a vozila će biti preusmeravana na petlju Pakovraće i petlju Takovo“, rekao je Bojović.

Rekonstrukcija jednog od najprometnijih delova Bulevara Tanaska Rajića donosi veću bezbednost i novi izgled gradske saobraćajnice, a Čačak uskoro očekuju i još značajniji infrastrukturni projekti.

Kurir.rs/RINA

