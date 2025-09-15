Slušaj vest

- Od 10. septembra turisti i meštani Zlatara imaće priliku da na potpuno nov način istraže prirodne lepote ovog kraja. U ponudi će biti iznajmljivanje električnih bicikala i trotineta, svakog dana u periodu od 09 do 17 časova, kažu za RINU u TO Zlatar.

Ova novina deo je projekta „Zajedničke akcije za razvoj ruralnog turizma“, koji se realizuje kroz prekograničnu saradnju Srbije i Crne Gore, s ciljem unapređenja turističke ponude i promocije održivog turizma.

Električni bicikli i trotineti omogućiće posetiocima da na ekološki prihvatljiv i zabavan način upoznaju zlatarske pejzaže i okolna sela, pružajući potpuno novo iskustvo boravka u prirodi.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteStarsKOŠARKAŠ RAZRADIO UNOSAN BIZNIS! Nemanja i Mina Nedović izgradili kuću na Zlataru, a ovako će da je unovče! (FOTO)
nm.jpg
SrbijaODMORIŠTA, PEŠAČKE STAZE I BOTANIČKE BAŠTE: Sve bogatija ponuda srpske planine Zlatar (FOTO)
zlatar.jpg
NovčanikOVO JE NAJJEFTINIJE SKIJALIŠTE U SRBIJI, A NIKO GA SE NE SETI: Nigde nećete naći povoljniju opremu i cenu ski pasa, a staze su san snova
shutterstock_313342211.jpg
InfoBiz"UKUPNA POVRŠINA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA IZNOSI 7.864 HEKTARA" Sve o postupku proglašenja planine Zlatar zaštićenim područjem: Prostiraće se na 2 opštine (FOTO)
17365321301676728476zlatar-sneg-staza-.jpg
InfoBizOVA SRPSKA PLANINA USKORO DOBIJA POSEBAN STATUS: Na nekim delovima već zabranjena neplanska izgradnja vikendica
sneg-zlatar-april.jpg
NekretnineSRPSKI BISER TURIZMA DIŽE SE IZ PEPELA! Propadao više od 20 godina, sada se ruši i gradi luksuzni objekat jedinstven u regionu
1673446293-novavarossnegturistipohrlilifotorina-3.jpg