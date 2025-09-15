Prelepa i netaknuta planina Zlatar privlači svake godine veliki broj turista. Obilazak vidikovaca, jezera i Specijalnog rezervata prirode Uvac su nezaobilazni na ovom području, a sada će svi posetioci imati i još jedan način da stignu do svih tih prirodnih lepota.
Projekat Zajednička akcija za razvoj ruralnog turizma
NOVO NA ZLATARU! Zaboravite kvad, ovo je novo sjajno iskustvo: Po prvi put iznajmljivanje električnih bicikala i trotineta na toj planini
- Od 10. septembra turisti i meštani Zlatara imaće priliku da na potpuno nov način istraže prirodne lepote ovog kraja. U ponudi će biti iznajmljivanje električnih bicikala i trotineta, svakog dana u periodu od 09 do 17 časova, kažu za RINU u TO Zlatar.
Ova novina deo je projekta „Zajedničke akcije za razvoj ruralnog turizma“, koji se realizuje kroz prekograničnu saradnju Srbije i Crne Gore, s ciljem unapređenja turističke ponude i promocije održivog turizma.
Električni bicikli i trotineti omogućiće posetiocima da na ekološki prihvatljiv i zabavan način upoznaju zlatarske pejzaže i okolna sela, pružajući potpuno novo iskustvo boravka u prirodi.
Kurir.rs/RINA
