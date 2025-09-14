Slušaj vest

Turističko-rekreativni kompleks „Zlatibor“ danas upravlja sportskim halama u Čajetini i na Zlatiboru, kao i sa tri fudbalska terena.

Ovaj moderan kompleks biće smešten u blizini Gold gondole, ispod hotela Tornik, i omogućiće rad do 17 sportskih ekipa istovremeno, u ekskluzivnim uslovima.

Sportski centar će obuhvatati 13 fudbalskih terena, 5 košarkaških terena, 6 padel terena, multifunkcionalnu dvoranu i smeštajne kapacitete za sportiste i stručne timove.

Trenutno se radi idejno rešenje urbanističkog projekta, a njegova realizacija biće značajan korak ka pozicioniranju Zlatibora kao vodeće destinacije za sportski turizam u regionu.

Zahvaljujući zajedničkom radu TRK Zlatibor i Opštine Čajetina, taj kraj postaje prepoznat kao vrhunska destinacija za sportske pripreme i rekreaciju. 

Kurir.rs/Facebook Užice Oglasna tabla

