OVAKO ĆE IZGLEDATI NOVI SPORTSKI CENTAR NA ZLATIBORU: 13 fudbalskih, 5 košarkaških, 6 padel terena, dvorana... (FOTO)
Turističko-rekreativni kompleks „Zlatibor“ danas upravlja sportskim halama u Čajetini i na Zlatiboru, kao i sa tri fudbalska terena.
Ovaj moderan kompleks biće smešten u blizini Gold gondole, ispod hotela Tornik, i omogućiće rad do 17 sportskih ekipa istovremeno, u ekskluzivnim uslovima.
Sportski centar će obuhvatati 13 fudbalskih terena, 5 košarkaških terena, 6 padel terena, multifunkcionalnu dvoranu i smeštajne kapacitete za sportiste i stručne timove.
Trenutno se radi idejno rešenje urbanističkog projekta, a njegova realizacija biće značajan korak ka pozicioniranju Zlatibora kao vodeće destinacije za sportski turizam u regionu.
Zahvaljujući zajedničkom radu TRK Zlatibor i Opštine Čajetina, taj kraj postaje prepoznat kao vrhunska destinacija za sportske pripreme i rekreaciju.
