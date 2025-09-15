OTKRIVENA POTPUNO NOVA VRSTA INSEKTA U SRBIJI: Naučnici primetili da se razmožava u ovim predelima, proučavali ga 2 godine
Prvi nalazi vilinog konjica, vrste ''Lindenia tetraphylla'' zabeleženi su na lokalitetu Dobrotin u jugoistočnoj Srbiji, saopštili su danas naučnici sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu i Biološkog društva "Dr Sava Petrović".
Kako je navedeno, ovim otkrićem, objavljenim u vodećem nacionalnom naučnom časopisu ''Acta Entomologica Serbica'', broj vrsta vilinih konjica poznatih za Srbiju raste na 70.
Posmatranja su obavljena tokom 2024. i 2025. godine, što ukazuje na mogućnost da se vrsta i razmnožava u ovom području.
"Ovo je treća nova vrsta vilinog konjica zabeležena u Srbiji u poslednjih nekoliko godina, a čak dve od njih naseljavaju upravo ovaj lokalitet, što potvrđuje njegov izuzetan značaj za biodiverzitet naše zemlje", istakao je dr Marko Nikolić, ornitolog i istraživač iz Niša.
Posebna osobina ove vrste jeste njena sposobnost preleta velikih daljina u potrazi za potencijalno novim staništima.
Ovakvi nalazi ukazuju da klimatske promene sve snažnije oblikuju izgled i sastav naših ekosistema, otvarajući mogućnost za naseljavanje novih vrsta, navedeno je u saopštenju.
Lindenia tetraphylla je retka vrsta u Evropi i nalazi se pod međunarodnim režimom zaštite - Bernska konvencija, Direktiva o staništima EU.
Njeno prisustvo u Srbiji ukazuje na važnost očuvanja vodenih ekosistema i planiranja mera zaštite.