Prvi nalazi vilinog konjica, vrste ''Lindenia tetraphylla'' zabeleženi su na lokalitetu Dobrotin u jugoistočnoj Srbiji, saopštili su danas naučnici sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu i Biološkog društva "Dr Sava Petrović".

Kako je navedeno, ovim otkrićem, objavljenim u vodećem nacionalnom naučnom časopisu ''Acta Entomologica Serbica'', broj vrsta vilinih konjica poznatih za Srbiju raste na 70.

Posmatranja su obavljena tokom 2024. i 2025. godine, što ukazuje na mogućnost da se vrsta i razmnožava u ovom području.

"Ovo je treća nova vrsta vilinog konjica zabeležena u Srbiji u poslednjih nekoliko godina, a čak dve od njih naseljavaju upravo ovaj lokalitet, što potvrđuje njegov izuzetan značaj za biodiverzitet naše zemlje", istakao je dr Marko Nikolić, ornitolog i istraživač iz Niša.

Posebna osobina ove vrste jeste njena sposobnost preleta velikih daljina u potrazi za potencijalno novim staništima.

Ovakvi nalazi ukazuju da klimatske promene sve snažnije oblikuju izgled i sastav naših ekosistema, otvarajući mogućnost za naseljavanje novih vrsta, navedeno je u saopštenju.

Lindenia tetraphylla je retka vrsta u Evropi i nalazi se pod međunarodnim režimom zaštite - Bernska konvencija, Direktiva o staništima EU.

Njeno prisustvo u Srbiji ukazuje na važnost očuvanja vodenih ekosistema i planiranja mera zaštite.

