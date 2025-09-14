Slušaj vest

SJENICA – Deo Srbije koji poslednjih godina doživljava pravu ekpanziju kada je u pitanju razvoj turizma jeste Pešterska visoravan. Turisti u taj kraj dolaze u grupama i to iz svih delova sveta. Najviše ima Poljaka, Kineza, Rusa ali tu su naravno i domaći i gosti iz regiona. Skoro sve njih u nestvranim lepotama dočeka Sabahudin Abdagić, turistički vodič i rendžer koji svakodnevno radi na promociji Peštera.

- Najveće interesovanje vlada za Uvac – posebno za vožnju čamcem kroz kanjon i posetu vidikovcu Molitva. Gosti vole i da istraže ostala dva jezera na Uvcu, kao i da obiđu Peštersko polje, prirodne rezervate i kulturno-istorijske spomenike. Osim prirodnih lepota veliko interesovanje turosta je i za našu gastronomiju. Hrana iz ovog kraja je nadaleko poznata kao jedna od najukusnijih u Srbiji. Najviše traže sjenički sir, jagnjetinu, papriku u pavlaci (ovčavinu), sudžuk i sjeničku pitu – sve tradicionalne i autentične proizvode ovog kraja, kaže za RINU Sabahudin.

Foto: Privatna arhiva

Dodaje da osim standardnih suvenira poput magneta i privezaka turisti često sa Peštera u domovinu ponesu upravo taj čuveni sjenički sir. Zahvaljujući oduševljenim gostima sa svih merdijana, sjajne fotografije iz tog dela Srbije obilaze svet.

- Fotografisanje ne prestaje, svi žele da zabeleže meandre, ptice, pejzaže. Na Pešterskom polju posebno uživaju u miru i pogledu sa brda Trojan, poseti izvorima i pticama oko Pešterskog jezera. Neki deo vremena uvek ostave za tišinu i meditaciju. Jako su popularne vožnje čamcem i planinarenje. Posmatranje ptica (birdwatching) je posebno interesantno za strane turiste, dok se kod domaćih interesovanje uglavnom javlja među ljubiteljima prirode, dodaje Sabahudin.

Ono što je jako važno jeste da razvoj turizma prate i infrastrukturna ulaganja koja su od velikog značaja.

- Trenutno stanje je najbolje do sada. Infrastruktura se poboljšava, naročito zahvaljujući ulaganjima države. Asfaltirani su putevi do ključnih destinacija, poput vidikovca Molitva i sela Karajukića Bunari. Obnavlja se i hotelski kompleks Borovi, a dostupni su i drugi hoteli i apartmani. Neophodi su svakako turistički info centar i suvenirnica, kako bi gosti imali bolju orijentaciju i izbor autentičnih proizvoda, zaključuje Abdagić.