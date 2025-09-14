Slušaj vest

Jako nevreme, koje je danas pogodilo i Beograd, stiglo je i do Kragujevca i okoline.

Kako se može videti na fotografiji podeljenoj na Instagramu, tamni oblaci su prekrili grad, a jedan građanin je uspeo da fotografiše u pravom trenutku snažnu munju koja je obasjala grad.

Kako to izgleda, pogledajte u nastavku:

Oglasio se RHMZ

- Tokom večeri i noći u Vojvodini suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti intenzivniji - navodi se u poslednjoj meteorološkoj najavi RHMZ-a,

Podsetimo, danas je nevreme pogodilo i prestonicu, a prizore iz Beograda pogledajte u našem tekstu OVDE.

Vreme narednih dana

Sutra (15.09.) na severu i zapadu posle umereno oblačnog jutra tokom dana pretežno sunčano, a u ostalom delu zemlje ujutru i pre podne umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, od sredine dana suvo uz postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, ujutru i pre podne severozapadni, posle podne južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 16 °C, a najviša dnevna od 23 do 27 °C.

U utorak (16.09.) pre podne i sredinom dana na severu i zapadu, a do kraja dana i tokom noći ka sredini i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Narednih dana pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti i porast temperature, pa se u većini mesta od četvrtka ponovo očekuje oko 30 °C, najavio je RHMZ.