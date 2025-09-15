Slušaj vest

I kad mislite da ste sve videli — ipak vas nešto uspe iznenaditi!

Tako je nesvakidašnja scena fotografisana u Bukovcu, a podeljena na Instagram stranici "nsuzivo.rs". 

- U Bukovcu su i koze pod ručnom - navodi se u opisu fotografije na kojoj su ni manje ni više nego koze i to na krovu jedne kuće. 

Nije jasno kako su dospele na krov, ali se nadamo da su sa istog uspele bezbedno da siđu!

