Nije jasno kako su dospele na krov, ali se nadamo da su sa istog uspele bezbedno da siđu!
Kako su dospele tu?!
"U BUKOVCU SU I KOZE POD RUČNOM" Nesvakidašnja scena snimljena na krovu jedne kuće - ovo još niste videli! (FOTO)
Slušaj vest
I kad mislite da ste sve videli — ipak vas nešto uspe iznenaditi!
Tako je nesvakidašnja scena fotografisana u Bukovcu, a podeljena na Instagram stranici "nsuzivo.rs".
- U Bukovcu su i koze pod ručnom - navodi se u opisu fotografije na kojoj su ni manje ni više nego koze i to na krovu jedne kuće.
Nije jasno kako su dospele na krov, ali se nadamo da su sa istog uspele bezbedno da siđu!
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši