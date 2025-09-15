Slušaj vest

Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavili 94 pregleda odraslih osoba (preko dana 37, a tokom noći 57 pregleda). Na javnim mestima bilo je ukupno 10 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokom krvnim pritiskom, dijabetičari i astmatičari. Dogodila se jedna saobraćajna nesreća. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, visokom temperaturom i nesvesticom, navode u kragujevačkoj službi hitne pomoći.

Zavodu za urgentnu medicinu je upućeno 175 poziva telefonom u prethodna 24 časa.

