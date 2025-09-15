Slušaj vest

I sam vozač automobila sa snimka, ostao je u neverici zbog prizora pokraj puta. Na snimku se čuje kako ponavlja "Bože sačuvaj" kao da ni sam ne veruje u ono što vidi.

Mečetu i mečki kroz otvoren prozor bacio je nekoliko krušaka da se zaslade...

Iako je prizor čaroban, mnogi su ga zbog toga izgrdili što navađa divlje životinje da ih hrani ljudska ruka i poručili da je to greška, te da ljudi to ne treba da čine jer je reč i o opasnim divljim zverima.

Kurir.rs/Užice Oglasna tabla

BONUS VIDEO

Zaljubljeni medvedi na Durmitoru Izvor: RINA