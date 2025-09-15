Snimak Užičanina koji je osvanuo na mrežama ljudi gledaju i po nekoliko puta, u neverici...
nesvakidašnje
"ENE, BOŽE SAČUVAJ" SNIMAK UŽIČANINA GLEDA SE NETREMICE: Kruškama sladio mečku i meče pored puta i mnogi su ga zbog toga dobrano izgrdili (VIDEO)
Slušaj vest
I sam vozač automobila sa snimka, ostao je u neverici zbog prizora pokraj puta. Na snimku se čuje kako ponavlja "Bože sačuvaj" kao da ni sam ne veruje u ono što vidi.
Mečetu i mečki kroz otvoren prozor bacio je nekoliko krušaka da se zaslade...
Iako je prizor čaroban, mnogi su ga zbog toga izgrdili što navađa divlje životinje da ih hrani ljudska ruka i poručili da je to greška, te da ljudi to ne treba da čine jer je reč i o opasnim divljim zverima.
Kurir.rs/Užice Oglasna tabla
BONUS VIDEO
Reaguj
Komentariši