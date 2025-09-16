Slušaj vest

Sa tim ciljem će u komunalno preduzeće Zlatibor u budućem periodu za svoje potrebe koristiti električnu energiju dobijenu od sunca, posredstvom solarne elektrane.

- Solarna elekstrana imaće snagu od 40 kilovata i doprineće stabilnijem i ekonomičnijem snabdevanju energijom. Pretpostavka je da će po upotrebi solarne elektrane KJP Zlatibor „uštedeti oko 90 odsto energije” i smanjiti emisije ugljen-dioksida, kazala je Dragana Rosić iz KJP Zlatibor.

Globalna ulaganja u obnovljive izvore energije beleže snažan porast u svim krajnje korisnim sektorima, a ovakavan način korišćenja snage vetra i sunca postaje sve zastupljenije i u našoj zemlji.

Svakodnevno se mora podizati svest o nužnosti proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Doprinos tome daju konkretni primeri poput KJP Zlatibor.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteSrbijaMILOŠ VEĆ GODINU ŽIVI U KAMPERU KOJI JE SAM NAPRAVIO PRE 3! Stan bio preskup pa našao rešenje! Ovako je unutra a ovoliko ga izašao
screenshot-20240125-113124.jpg
InfoBiz6 NAJVAŽNIJIH KORAKA DO SUBVENCIJA ZA SOLARNE PLOČE: Šta je potrebno da se prijavite i na koliko para možete da računate
solarni-paneli.jpg
InfoBizSOLARNE ELEKTRANE GRADIĆE SE U 6 OPŠTINA: Kapaciteti u Srbiji će se UDVOSTRUČITI, a ovo su 2 najvažnija razloga za korišćenje energije Sunca
adobestock-481635221.jpg
SrbijaDOGOVORILI SE! STANARI 3 NIŠKE ZGRADE VIŠE NEĆE PLAĆATI ZAJEDNIČKU STRUJU Mesečna ušteda 180.000 ali šta će s liftom i svetlom?!
nis.jpg