UŠTEDA I DO 90 ODSTO ENERGIJE: Sjajna vest za Zlatiborce, komunalno preduzeće dobilo svoju solarnu elektranu snage 40 kilovata
Sa tim ciljem će u komunalno preduzeće Zlatibor u budućem periodu za svoje potrebe koristiti električnu energiju dobijenu od sunca, posredstvom solarne elektrane.
- Solarna elekstrana imaće snagu od 40 kilovata i doprineće stabilnijem i ekonomičnijem snabdevanju energijom. Pretpostavka je da će po upotrebi solarne elektrane KJP Zlatibor „uštedeti oko 90 odsto energije” i smanjiti emisije ugljen-dioksida, kazala je Dragana Rosić iz KJP Zlatibor.
Globalna ulaganja u obnovljive izvore energije beleže snažan porast u svim krajnje korisnim sektorima, a ovakavan način korišćenja snage vetra i sunca postaje sve zastupljenije i u našoj zemlji.
Svakodnevno se mora podizati svest o nužnosti proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Doprinos tome daju konkretni primeri poput KJP Zlatibor.
Kurir.rs/RINA