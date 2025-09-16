Slušaj vest

- U Lunjevici, menjamo stare drvene bandere novim betonskim, sa snop kablom. Ovo će značajno olakšati život meštanima, jer kod ovakvih mreža više neće dolaziti do nestanka električne energije prilikom jakog vetra, kada se žice spoje jedna sa drugom. Ovo je potpuno nov način transporta električne energije, mnogo bezbedniji nego do sada. Kao što znate, svake godine se mora obavljati raskresivanje gde se žice spajaju sa rastinjem kako ne bi dolazilo do havarija, kazao je predsednik opštine Dejan Kovačević koji je obišao radove.

Ukupna dužina mreža je preko 15 km, a vrednost radova iznosi više od 30.000.000,00 dinara. Ova investicija predstavlja ogroman finansijski benefit za opštinu Gornji Milanovac.

- Kao što smo i na početku ovog mandata istakli, trudićemo se da do kraja mandata svako selo dobije snop kabl, kako bi električna energija stigla do svake kuće. Još jednom, želim da izrazim zahvalnost svima iz Elektroprivrede Srbije koji su nam izašli u susret i prepoznali Gornji Milanovac kao mesto u koje treba ulagati, kazao je Kovačević.

Nakon radova na modernizaciji elektromreže u Lunjevici, ekipe se premeštaju u selo Brezovica, koja je sledeće u nizu sela, koja će do kraja godine dobiti sigurniju i moderniju elektromrežu.