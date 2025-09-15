Slušaj vest

Ovakvi sajmovi još su retki u unutrašnjosti Srbije, ali predstavljaju značajnu priliku i za grad – koji se kroz manifestaciju pozicionira kao kulturni centar regije – i za izlagače, koji na jednom mestu mogu da predstave svoje kolekcije i steknu nove ljubitelje i kupce.

Organizator sajma, Miodrag Obožinski iz Udruženja kolekcionara „Antikvarnica SM“, istakao je:

„Sajam je organizovan u saradnji sa turističkom organizacijom. Doveli smo izlagače iz cele Srbije i susednih zemalja – Banja Luka, Senta, Kraljevo, Gornji Milanovac, Beograd, Novi Sad i okolna mesta. Ovakva manifestacija pruža izlagačima priliku da predstave svoje kolekcije velikom broju posetilaca i ljubitelja antikviteta.“

Na sajmu su posetioci mogli da razgledaju bogatu i raznovrsnu ponudu: od retkih novčića i znački, antikvitetskih ogledala i keramičkih posuda, preko gramofonskih ploča, pa sve do unikatnog nakita i predmeta starijih od sto godina. Posetioci su isticali da svako može da pronađe nešto po svom ukusu – bilo da traži dečje igračke, odeću iz prošlih decenija ili prava mala umetnička dela.

Sajam antikviteta u Sremskoj Mitrovici Foto: Kurir/D.Š.

Obožinski je dodao da je cilj udruženja da ovakvi sajmovi kolekcionarstva postanu tradicija u Sremu i da se okupe svi kolekcionari iz regije, bez obzira na vrstu kolekcija:

viber_image_2025-09-15_11-08-27-662.jpg
Foto: Kurir/D.Š.

„Do sada ništa slično nije postojalo u Sremskoj Mitrovici. Sada imamo priliku da prošlost približimo svima zainteresovanima i da pokažemo koliko bogata kulturna i istorijska baština leži u rukama kolekcionara.“

viber_image_2025-09-15_11-08-28-132.jpg
Foto: Kurir/D.Š.

Prvi sajam kolekcionarstva i antikviteta pokazao je veliko interesovanje građana i potencijal da Sremska Mitrovica postane nezaobilazna destinacija za ljubitelje antikviteta iz cele Srbije. Organizatori planiraju nove, još bogatije sajmove, sa većim brojem izlagača i raznovrsnijom ponudom.

Kurir.rs

