Postavka, koja je svečano otvorena 12. septembra, biće otvorena za posetioce do 31. januara 2026. godine.

Ova izložba predstavlja najvredniji deo kolekcije Galerije „Lazar Vozarević“ iz Sremske Mitrovice i dolazi nakon što su dela umetnika predstavljena u Zrenjaninu i Beogradu. Pored matičnog legata, izloženi su i radovi iz zbirke GMS, pet ilustracija Pabla Pikasa iz Narodnog muzeja Srbije, kao i jedno Pikaso delo iz Ambasade Republike Francuske u Beogradu.

Izložbu prate tri video-animacije koje publici približavaju Vozarevićeve inspiracije i ključne radove, uključujući „Oplakivanje Hrista“, „Kvadrati“ i „Porodica“, kao i tri dokumentarna filma o životu i stvaralaštvu umetnika.

Posetioci će imati priliku da sagledaju celokupni opus Lazara Vozarevića, od ranih pedesetih godina, kada je započeo umetničku karijeru, do njegovih poslednjih radova iz 1968. godine. Umetnik je kroz svoj likovni izraz reagovao na društveno-političke okolnosti vremena, istovremeno se oslanjajući na bogatstvo vizantijske umetnosti i delo Pabla Pikasa.

Vozarević je bio član važnih umetničkih grupa „Jedanaestorica“ i „Decembarska grupa“. Njegov prvi figurativni period karakterišu geometrijska konstrukcija, lomljenje oblika i egzistencijalna dimenzija, dok je kasniji enformel period istraživao neslikarske materijale. Poslednja, postenformel faza, donela je slike-reljefe sa snažnim kolorom i dubokom simbolikom.

Autorke izložbe su Marija Vuruna, direktorka Galerije „Lazar Vozarević“, i kustoskinje Ivana Rastović i Ivana Janjić iz GMS. Izložbu prati bogat program: tematska predavanja petkom, kustoska vođenja vikendom, kao i edukativna radionica za decu „Bio jednom jedan slikar... Lazar Vozarević“.

– U Novom Sadu, u Galeriji Matice srpske, po prvi put je izložena celokupna kolekcija iz mitrovačke galerije – 79 dela. To je jedinstvena prilika, jer nikada do sada svi radovi nisu istovremeno napustili Mitrovicu. Pored njih, prikazani su i radovi iz Matice srpske, kao i dela Pabla Pikasa. Time želimo da povučemo paralelu, jer je upravo Pikasovo stvaralaštvo bilo prvi veliki uzor Lazara Vozarevića – istakla je Marija Vuruna, direktorka Galerije „Lazar Vozarević“.



Na otvaranju su prisutnima govorili dr Tijana Palkovljević Bugarski, Marija Vuruna, Simon Šonbrot i Amos Rajhman. Program je upotpunio muzički kvartet „Maestre" iz Sremske Mitrovice.

Na otvaranju su prisutnima govorili dr Tijana Palkovljević Bugarski, Marija Vuruna, Simon Šonbrot i Amos Rajhman. Program je upotpunio muzički kvartet „Maestre“ iz Sremske Mitrovice.

Ova izložba predstavlja jedinstvenu priliku da javnost sagleda razvoj i umetnički doprinos Lazara Vozarevića, jednog od stubova srpskog modernizma.