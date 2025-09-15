Aparati Seizmološkog zavoda Srbije registrovali su danas u 14.22 časa zemljotres na području grada Bora.
ZALJULJAO SE ISTOK SRBIJE: Zemljotres upravo registrovan u ovom gradu
Izmereno je 2 stepena po Rihterovoj skali. Iako se ovaj grad zbog procesa iskopavanja rude često nađe na listi zemljotresa, ovog puta to nije zbog rudarenja.
Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen
Pogledajte koliko je jak bio današnji zemljotres:
Foto: Seizmološki zavod Srbije
Kurir.rs/Seismo.gov.rs
