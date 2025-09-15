Slušaj vest

Izmereno je 2 stepena po Rihterovoj skali. Iako se ovaj grad zbog procesa iskopavanja rude često nađe na listi zemljotresa, ovog puta to nije zbog rudarenja.

Screenshot 2025-09-15 143155.jpg
Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen

 Pogledajte koliko je jak bio današnji zemljotres:

000tres2.jpg
Foto: Seizmološki zavod Srbije

 Kurir.rs/Seismo.gov.rs

