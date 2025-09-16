Slušaj vest

Usled izvođenja radova na raskresu rastinja oko distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom u utorak će deo teritorije grada Čačka biti bez struje.

- Ogranak “Elektrodistribucija“ Čačak izvodiće radove na raskresu rastinja zbog toga će u utorak, 16. septembra od 08:00 do 16:00 časova bez električne energije biti potrošači u Donjoj Gorevnici, saopšteno je iz Elektrodistribucije.

Bez struje će biti potrošači koji se napajaju sa TS “Ilijak 1“, NN izvod ka Veličkovićima.

Kurir/Rina

