Srbija
SPREMITE ZALIHE, NAPUNITE TELEFONE Sutra bez struje punih osam sati biće meštani Donje Gorevnice kod Čačka
Usled izvođenja radova na raskresu rastinja oko distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom u utorak će deo teritorije grada Čačka biti bez struje.
- Ogranak “Elektrodistribucija“ Čačak izvodiće radove na raskresu rastinja zbog toga će u utorak, 16. septembra od 08:00 do 16:00 časova bez električne energije biti potrošači u Donjoj Gorevnici, saopšteno je iz Elektrodistribucije.
Bez struje će biti potrošači koji se napajaju sa TS “Ilijak 1“, NN izvod ka Veličkovićima.
Kurir/Rina
