Vlada Republike Srbije i Republike Srpske donele su odluku da Dan srpskog jedinstva zajednički praznuju 15. septembra u znak sećanja na 1918. godinu, kada je počeo proboj Solunskog fronta, a praznuje se od 2020. godine.

Veliki datum za srpsku naciju — 15. septembar svedoči o jednoj od najveličanstvenijih pobeda u viševekovnoj istoriji Srbije – proboju Solunskog fronta, koji se dogodio 1918. godine kada se na vrhu Kajmakčalana pobedonosno zavijorila srpska zastava.

Kruševac je i ove godine obeležio ovaj važan dan prigodnim programom kod Jarbola na Bagdali iznad grada. Pred brojnim predstavnicima rukovodstva Grada Kruševca, direktorima javnih preduzeća i ustanova, Vojske i Policije, okupljenim građanima j govorio gradonačelnik Ivan Manojlović.

- Danas stojimo pred simbolom koji nije samo platno, niti boje uvezane u tkaninu. Pred nama se vijori ono što su vekovi borbi, nadanja i snova utkali u naš identitet. Mnogi su hteli da je pogaze. Mnogi su želeli da izbrišu njene boje i da nam oduzmu pravo da pod njom postojimo. Ali ona se iznova dizala – iz pepela, iz rana, iz krvi i iz molitve našeg naroda. Ona koja danas sa jarbola ponosno stoji, nije samo zastava. Ona je naša misao, naša želja, naša sudbina. Ona je znak da smo opstali. Da smo zajedno. Da smo jedno, rekao je Manojlović.

Velika svečanost na Bagdali, iznad Kruševca

Prema njegovim rečima, zastava naša bit je postojanja, da nas okuplja, sabira i podseća da smo deo istog korena, iste vere, iste nade.

- Neka znaju svi – ratovi i oluje kroz koje smo prošli nisu nas slomili. Ni obojene revolucije, ni tuđe igre i pritisci ne mogu nam ništa. Jer dokle god pod ovom zastavom dišemo kao jedno, dokle god je čuvamo u srcima i prenosimo deci, ona će biti večna. Čuvajmo je. Poštujmo je. I neka se nikada ne spusti niže od naših srca, istakao je Gradonačelnik.

U kulturno - umetničkom programu učestvovali su ženski pevački ansambl „Biser“, Stefan Jovanović, profesor violine u Muzičkoj školi „Stevan Hristić“, pesmu „Razgovor“ Laze Kostića je kazivala dramska umetnica Danica Petrović, a realizator programa je bio Kulturni centar Kruševac.