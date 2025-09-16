Slušaj vest

Opština Aleksandrovac uspešno je organizovala 60. po redu tradicionalnu manifestaciju pod nazivom „Župska berba 2025“. Program se sastojao od kulturno – umetničkog programa, defileom predškolske dece, horom osnovaca i koncertom učenika Muzičke škole „Stevan Hristić“, degustacijom čuvene „župske ružice“ sa Fontane vina, nastupima muzičkih zvezda, organizacijom izložbi u Muzeju vinarstva i vinogradarstva i drugim događajima.

U okviru „Župske berbe“ je održana i Izložba poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, koju je posetio i otvorio ministar poljoprivede, vodoprivrede i šumarstva Dragan Glamočić.

-Veliko mi je zadovoljstvo što sam u Župi, u srcu srpskog vinogradarstva, u okviru Župske berbe. Ova izložba je prilika da pokažemo šta sve Srbija ima, trud naših poljoprivrednika, bogatstvo zemlje i znanje koje prenosimo na mlade generacije, istakao je on.

Glavni program na trgu u Aleksandrovcu zvanično su otvorile ministarka za zaštitu životne sredine Sara Pavkov i predsednica opštine Aleksandrovac Jelena Paunović.

Čelnica lokalne samouprave je izjavila da je Župa srce srpskog vinogradarstva i da decenijama povezuje generacije i prijatelje iz cele Srbije i sveta, čuvajući ljubav prema vinovoj lozi i zemlji.

-Župa ima posebno mesto u mom srcu, ne samo zbog prirode, tradicije i gostoprimstva, već i zbog mojih predaka. Zato mi je posebna čast da otvorim ovaj događaj, koji je ne samo praznik grožđa i vina, već slavlje rada, prirode i kulturnog nasleđa, istakla je ministarka Pavkov.