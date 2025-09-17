Slušaj vest

Opština Trstenik, u saradnji sa Nacionalnom službom zapošljavanja Srbije (NSZS) nastavlja da podržava sugrađane na putu do novih radnih mesta i samostalnih poslovnih poduhvata. Za realizaciju programa subvencija za samozapošljavanje Opština Trstenik je u ovoj godini izdvojila 6 miliona dinara, a isto toliko i Nacionalna služba za zapošljavanje.

Ugovore je dobilo 10 lica, subvencije za samozapošljavanje odobrene su u jednokratnom iznosu od 380.000 dinara, a prema rečima predsednice Opštine Trstenik Milene Turk ovim merama lokalna samouprava pruža podršku sugradjanima u traženju posla i podstiče razvoj lokalne privrede.

- Uručili smo 10 ugovora za samozapošljavanje na osnovu poziva koji je raspisala Nacionalna služba za zapošljavanje, zajedno uloživši po 6 miliona dinara u ovaj program (ukupno 12 miliona) i zaista je veliko zadovoljstvo videti da građani prepoznaju ove mere i da su u velikoj meri konkurisali na pozivu. Raduje nas da se veliki broj ljudi odvažio i osnažio da sam započne svoj sopstveni posao. Važno je tokom te prve godine poslovanja kada je najteže da mogu da računaju na sredstva i olakšice Nacionalne službe i Opštine Trstenik i da taj prvi najteži period bude u potpunosti rasterećen, izjavila je čelnica lokalne samouprave..

Prema njenim rečima, ovo je prvih deset ugovora, a realno je očekivati još deset u narednom mesecu, tako da će u značajnoj meri Opština podržati one koji su želeli da započnu sopstveni biznis.

- Podelili smo ugovore i za stručnu praksu za koju takođe postoji interesovanje. Ja bih želela da pozovem sve one koji planiraju da započnu sopstveni biznis da prate ove pozive i da pripremajući biznis plan i dobar projekat konkurišu za neke od podsticaja koji su na raspolaganju. Zahvaljujemo se Nacionalnoj službi na podršci prilikom pripreme lokalnog akcionog plana, na saradnji koja je na izvrsnom nivou, saradnji bez koje ne bismo uspeli uspešno da sprovodimo ovaj program i da naredne godine uđemo sa novim merama i sa većim iznosom sredstava, istakla je gospođa Turk.

Uručeni ugovori za samozapošljavanje, stručnu praksu i subvencije za otvaranje novih radnih mesta

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Kruševac Aleksandar Jovanović pohvalio je odličnu saradnju sa Opštinom Trstenikom u sprovođenju aktivnih mera zapošljavanja i dodao da je Lokalni akcioni plan Opštine Trstenik ključni dokument i poluga koji Opština sprovodi u cilju smanjenja nezaposlenosti.

- Zahvaljujem se predsednici Opštine i celom njenom timu što je prepoznala značaj aktivnih mera zapošljavanja preko lokalnih akcionih mera zapošljavanja. Posebno je za svaku pohvalu što Opština izdvaja svake godine sve veći broj finansijskih sredstava i što želi da se uključi u ove mere, a to je pokazatelj kako zajednički brinemo o zapošljavanju u Opštini Trstenik i u čitavom Rasinskom okrugu, istakao je on..

- Ove godine konkurs je otvoren do 30. septembra i što bude ostalo sredstava prebacićemo na one mere gde je bilo veliko interesovanje, a to su subvencije za samozapošljavanje. Očekujemo i da će u oktobru ovoliki broj dobiti subvencije. Iskustva svih ovih ljudi koji dobiju subvencije su pozitivna. Za sve početnike u poslovanju najteža je prva godina i što je pozitivno u odnosu na prethodnu godinu da smo povećali taj iznos i sada je 380.000 dinara, zaključio je on.

Ugovore za dodelu subvencija za samozapošljavanje uručili su Milena Turk, predsednica Opštine Trstenik, njen pomoćnik Vladimir Dačić i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Kruševac Aleksandar Jovanović.