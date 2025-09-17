Slušaj vest

Ambasador Indonezije, Njegova ekselencija gospodin Andrean Ervin posetio Kruševac, razgovarao sa gradonačenikom Ivanom Manojlovićem, a zatim održao sastanak i u Regionalnoj privrednoj komori Rasinskog upravnog okruga.

Na sastanku sa gradonačelnikom Kruševca je razgovarano o dosadašnjoj privrednoj saradnji privrednika iz Kruševca sa privrednicima iz Indonezije, ojačavanju iste, ali i o mogućnostima saradnje u drugim poljima u kojima je do sada nije bilo.

Sastanku su, kao predstavnici Grada Kruševca, prisustvovali gradonačelnik Ivan Manojlović, zamenica gradonačelnika Snežana Radojković i predsednica Skupštine grada Kruševca Dragana Barišić, dok su Regionalnu privrednu komoru – Kruševac, predstavljale direktorka Maja Marković i koordinator za industriju Aleksandra Aleksić. Pored Ambasadora Indonezije sastanku je prisustvovao i prvi sekretar Ambasade u Srbiji gospodin Ivan Namant i Darija Rakić, prevodilac.

Nakon sastanka predstavnici Ambasade Indonezije su posetili Regionalnu privrednu komoru u Kruševcu, u kojoj je Njegova ekselencija održao zvaničnu prezentaciju u prisustvu privrednika Rasinskog okruga.

Više od 20 privrednih subjekata Rasinskog okruga sarađuje sa privrednicima iz Indonezije, a roba koja se izvoze u Indoneziju su proizvodi od gvožđa i električni detonatori, dok se u Rasinski okrug iz Indonezije, pored ostalog, uvozi kaučuk, spoljne gume, delovi za bicikle i pogonske mašine.

- Cilj sastanka u RPK Kruševac je bio predstavljanje Ambasade Republike Indonezije – misija i aktivnosti u Republici Srbiji, kao i potencijali za jačanje ekonomske i bilateralne trgovinske saradnje. Privrednicima Rasinskog okruga predstavljen je 40. Sajam trgovine Indonezije, koji će se održati u Indonesia Convention Exhibition u Tangerangu, Indonezija, od 15. do 19. oktobra 2025. godine.

Indonezija je važan partner, i naše dve zemlje imaju tradicionalno dobre odnose zasnovane na vezama iz vremena osnivanja Pokreta nesvrstanih zemalja. Naša saradnja se i danas razvija kroz različite političko-ekonomske odnose, izjavvila je Maja Marković, direktorka RPK Kruševac.