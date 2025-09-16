Slušaj vest

Duboko smo zakoračili u sezonu jesenjih svadbi, a kako kažu brojni mladenci, danas je organizacija venčanja znatno zahtevnija nego ranije. Upravo venčani Biljana i Miloš Radovanović iz Ljubića kažu da je sama organizacija složena, jer je potrebno uskladiti tradicionalno i moderno.

- Generalno mi, na našem primeru, za svoju svadbu smo radili praktično tri meseca, za samu organizaciju, dakle tri meseca za taj jedan dan. Mogu slobodno da kažem da je bilo dosta izazova, morali smo da angažujemo dosta ljudi kako bi to sve izgledalo sa merom i ukusom. Bilo je potrebno da spojimo jedan tradicionalni koncept svadbe kakav je nekada bio, a opet moderno. To znači crkveno venčanje, građansko venčanje, takođe da damo jednu modernu notu tom venčanju, tako da je bilo dosta zahtevno”, rekao je mladoženja Miloš za RINU.

Cene svega, od restorana, preko venčanice do dekoracije su znatno skočile, pa se to odražava i na debljinu koverte koju gosti mladencima nose kao poklon.

Foto: RINA/Ustupljena fotografija

Kao najzahtevniji deo priprema Radovanovići izdvajaju usklađivanje termina svečane sale sa kvalitetnim bendom, jer upravo od toga zavisi dobar provod gostiju.

- Ukrašavanje, odnosno dekoracija dvorišta i svega ostalog da bude po meri i ukusu, da se ne pretera, iziskivalo je dosta vremena i truda, pomoć ljudi, najviše su pomogli prijatelji i porodica. Trebalo je smisliti neki koncept da to sve izgleda s merom, ništa preterano, otmeno, sa stilom i ukusom. Najviše sam brinula o tome kako će sve to na kraju izgledati, da ne bude previše kičasto, šareno, da ne bude preterano. Važno je bilo da se uklopi u ambijent i prirodu, međutim na kraju je sve dobilo smisao i notu baš onakvu kakvu smo želeli”, rekla je mlada Biljana.

Naravno, prava srpska svadba ne može da prođe bez domaćina, bilo da je to brat, stric, otac ili ujak. U porodici Radovanović, ta čast pripala je bratu Mirku.

- Ništa lepše od toga nego kad se brat ženi, ali za dobru svadbu važna je i dobra organizacija. Najzahtevnije je bilo da tradicionalno dočekamo goste, a sa druge strane da budemo u trendu. Da gostima bude lepo, prijatno i da uživaju, to je bio moj zadatak”, rekao je Mirko.

Na pitanje kako se mladoženja snalazi u novoj ulozi, brat domaćin je kroz osmeh odgovorio:

- Brat se snalazi fino, sve ide kako treba i ne sumnjam da će biti tako i u budućnosti.”

Jesenje svadbe u Čačku pokazuju da se mladenci sve više trude da tradiciju obogate modernim detaljima, stvarajući poseban dan po svojoj meri. Uprkos izazovima organizacije, ljubav, zajedništvo i podrška porodice ostaju ključ uspešnog slavlja.