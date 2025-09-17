Slušaj vest

Grad Sombor raspisao je dva konkursa putem kojih će se podržati rad i razvoj pčelarstva u ovom gradu, od kojih je jedan namenjen poljoprivrednim proizvođačima koji se bave uzgojem pčela i proizvodnjom meda, a drugi udruženjima pčelara, objavljeno je na oficijelnom gradskom sajtu.

Za realizaciju ovih konkursa odvojena su tri miliona dinara od čega za nabavku novih pčelinjih društava, opreme za pčelarstvo i vozila i prikolica za transport pčelinjih društava poljoprivrednim proizvođačima koji se bave uzgojem pčela 1,6 miliona dinara, a 1,4 miliona za udruženja pčelara u Somboru.

Pčelari i udruženja pčelara se na konkurse mogu javiti do 26. septembra.

Konkursom će se sufinansirati nabavka novih pčelinjih društava, opreme za pčelarstvo i nabavka vozila i prikolica za transport pčelinjih društava, kao i nabavka novih mašina za udruženja.

Maksimalan iznos po prijavi za poljoprivredne proizvođače je 90.000 dinara, a za udruženja 400.000 dinara.

