KONKURSI ZA PČELARE U SOMBORU: Do 26. septembra prijave za sufinansiranje opreme i vozila
Grad Sombor raspisao je dva konkursa putem kojih će se podržati rad i razvoj pčelarstva u ovom gradu, od kojih je jedan namenjen poljoprivrednim proizvođačima koji se bave uzgojem pčela i proizvodnjom meda, a drugi udruženjima pčelara, objavljeno je na oficijelnom gradskom sajtu.
Za realizaciju ovih konkursa odvojena su tri miliona dinara od čega za nabavku novih pčelinjih društava, opreme za pčelarstvo i vozila i prikolica za transport pčelinjih društava poljoprivrednim proizvođačima koji se bave uzgojem pčela 1,6 miliona dinara, a 1,4 miliona za udruženja pčelara u Somboru.
Pčelari i udruženja pčelara se na konkurse mogu javiti do 26. septembra.
Konkursom će se sufinansirati nabavka novih pčelinjih društava, opreme za pčelarstvo i nabavka vozila i prikolica za transport pčelinjih društava, kao i nabavka novih mašina za udruženja.
Maksimalan iznos po prijavi za poljoprivredne proizvođače je 90.000 dinara, a za udruženja 400.000 dinara.