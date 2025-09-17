Slušaj vest

Iz prihvatilišta JKP „Zoohigijena i veterina Novi Sad” udomljeno je 27 pasa tokom avgusta, što je ukupno 186 od početka godine.

– Za nama je zaista sjajan mesec za naše četvoronožne prijatelje i još jedan dokaz da organizovanje raznih akcija, medijska propraćenost, pomoć svih dobrih ljudi u deljenju naših postova i trud zaposlenih uvek urode plodom. Prošle godine u istom periodu imali smo 170 udomljavanja, te nas zaista raduje ovako lep presek Imamo čak 16 udomljavanja više nego lane u istom periodu i nadamo se da će se trend porasta udomljavanja nastaviti – objašnjavaju u JKP „Zoohigijena i veterina Novi Sad”.

Nije zgoreg napomenuti da je tokom cele prošle godine svoj dom pronašlo 258 pasa. Svaki pas koji dođe u Prihvatilište prođe takozvani CNR program, u okviru kojeg se vakciniše i steriliše, odnosno kastrira, a ukoliko je po naravi pitom, čipuje i vraća na lokaciju na kojoj je i nađen.

– U toku je i naša omiljena akcija „Moj favorit dana”, te se nadamo i sigurni smo da će i na kraju ovog meseca moći da objavimo lep broj udomljavanja, te stoga budite i dalje uz nas, delite naše objave, da stigne do što više domova, kako bi naši ljubimci imali što veću šansu da budu udomljeni. Pratite nas i budite naša podrška, jer smo svi zajedno na istom zadatku – poručuje tim „Zoohigijene”.

Prihvatilište za pse u Šangaju, Put šajkaškog odreda bb (021/640-32-20) otvoreno je svakog radnog dana od 7.30 do 19 sati i vikendom od 7.30 do 18, s tim da je udomljavanje radnim danima od 10 do 18, odnosno vikendom od 10 do 15 časova.