U emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji predstavljena je priča o povratku Srđana Strainovića i njegove porodice u rodnu Lopatnicu kod Kraljeva, nakon 25 godina života i rada u Nemačkoj. Njihovo imanje danas okuplja goste iz celog sveta, željne odmora i predaha u prirodi. Ali, kako je naglašeno, njihov odmor je radni, u brdskom selu hrane životinje, beru povrće, pomažu domaćinima i uče kako život na selu može biti i radost i obaveza.

Osnovu njihove delatnosti čini organski uzgoj domaćih životinja i povrća, ali i inovacija, radni turizam, koji je postao prava atrakcija za ovaj kraj.

Srđan Strainović objašnjava:

- Ja nisam hteo da mi deca odrastu tamo, da krenu u školu. Hteli smo se vratiti pre toga i hteli smo na selu da se bavimo proizvodnjom organske hrane, jer smo videli u svetu da se jede samo loša hrana. Da nemamo inovativni turizam ili volonterski rad, mi nikad ne bismo uspeli da stvorimo nešto u selu jer radne snage nema, nema ni ljudi.

Kroz volontarski turizam, gosti se uključuju u svakodnevne aktivnosti na gazdinstvu.

Na njihovom imanju borave i rade turisti iz Evrope, Azije, Severne i Srednje Amerike. Oni se bude uz miris sena i petlova i uživaju u aktivnom odmoru na selu.

Jedna od gošći iz Kanade, Jasmin Ozgur, ispričala je svoje iskustvo:

- Bila sam na desetodnevnom kampu u Crnoj Gori i prosto sam se zaljubila u Balkan. Potom sam otišla u Beograd i upoznala kasnije i ovu pravu Srbiju na selu, poljoprivredu i tradiciju. Sa zadovoljstvom radim i pomažem domaćinima i ujedno odmaram i uživam u odboru, svežem vazduhu i zdravoj hrani.

Strainovići danas prerađuju meso od autohtonih sorti krava, svinja i ovaca. Na gazdinstvu imaju oko 200 životinja. Porodica danas živi u sredini od koje su mnogi odustali, ali za njih je to pravi izbor. Njihova deca, pored školskih aktivnosti, druže se sa gostima i uče prave vrednosti.

