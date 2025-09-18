BRATSKI SUSRETI TRAJU 15 GODINA Pobratimstvo Orašja, kod Varvarina, i Dugog Polja, kod Modriče, intenzivno se razvija
Članovi KUD “Vuk Karadžić” i FK “Sloga” iz Orašja, kod Varvarina, posetili su pobratimsko selo Dugo Polje, kod Modriče, u Republici Srpskoj. Povod za novi susret pobratima je veliki jubilej - 80 godina postojanja i uspešnog rada Kulturno-umetničkog društva “Zoran Tomušilović” – domaćina susreta.
Goste iz Orašja primili su domaćini iz KUD-a “Zoran Tomušilović”, sa kojima Mesna zajednica Orašje neguje dugogodišnje pobratimske odnose i uspešnu kulturnu i sportsku saradnju.
Saradnja ove dve mesne zajednice započeta je 2010. godine, inicirana od ova dva kulturno – umetnička društva, a povelja o bratimljenju MZ Orašje i MZ Dugo Polje potpisana je 2014, čime je prijateljstvo preraslo u viši rang i zvanično utemeljeno.
Pobratimski susret protekao je u prograamima kulturno umetničkog stvaralaštva i sporta. U čast velikog jubileja domaćina, odigrana je prijateljskai fudbalska utakmica između domaće FK “Sloge” i OFK “Orašja” iz istoimenog pomoravskog sela. U Domu kulture u Dugom Polju održan je svečani koncert folklora na kojem su nastupili ansambli KUD-a “Zoran Tomušilović” i KUD-a “Vuk Karadžić”.
Domaćini i gosti ističu da je ovaj susret, pored sportskih i kulturnih sadržaja, intenzivirao pobratimske odnose, koji traju 15 godina, i stvorio bazu za njihov dalji intenzivniji razvoj.
