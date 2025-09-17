Slušaj vest

U porodičnom domu juče je obeležen redak jubilej – Paulina Rac, među sugrađanima poznata kao baka Pava, proslavila je 104. rođendan. Okružena porodicom i najbližima iz Amerike i Sremske Mitrovice.

Ova vitalna Mitrovčanka svoju dugovečnost pripisuje jednostavnom životnom principu: „Dobro činite i dobro će vam biti.“

Paulina je rođena 1921. godine u Bačincima, a u Sremsku Mitrovicu se doselila 1940. godine, kada se udala.

„U Mitrovicu sam stigla u rusinskoj nošnji, a kasnije sam nosila i lepe haljine. Tokom rata sam morala deci da prepravljam moju garderobu, ali sve bih u životu ponovo ponovila. Držala sam se reda – da budem dobra majka i dobra žena, bez obzira na životne uslove“, priseća se baka Pava.

Tokom života preživela je ratove, gubitke i teška vremena, ali nikada nije odustajala. Bavila se povrtarstvom, a njena salata se izvozila u Sloveniju. Muža je izgubila 1974. godine, a kasnije i ćerku Mariju, ali je ostala oslonac porodice. Danas ima dvoje unučadi i šestoro praunuka, koji su njeno najveće bogatstvo.

Do prošle godine, sve do svoje 103. godine, Paulina je sama kuvala kafu i spremala obroke. Sada priznaje da je bole noge i da joj je potrebna pomoć, ali ukućani naglašavaju da joj je glava i dalje bistra kao i ranije. Njena ćerka iz Čikaga, koja ima 83 godine i dolazi nekoliko puta godišnje, kroz osmeh kaže: „Ja zaboravim da ugasim svetlo, a oname podseti. Ne znam gde su ključevi – ona tačno zna i kaže mi gde su.“

„Sada vreme provodim mirno. Gledam televiziju. Uvek sam vodila računa o izgledu. Čovek, šta god radio, mora da vodi računa o sebi,“ kaže slavljenica.

Njena svakodnevica protiče uz pomoć i društvo Mile iz Divoša, koja o njoj brine već godinama. „Svako jutro u osam je već spremna, popila kafu i čeka da krenemo u naše dnevne obaveze. Nije navikla da leži, voli svoj mir i druženje,“ dodaje Mila.

Zanimljivo je da je Paulina 2012. godine, sa svojih 92, dobila i američko državljanstvo, nakon što je položila test iz engleskog jezika. Ipak, ubrzo je prestala da putuje u Ameriku, pa su njene ćerke nastavile da dolaze u Srbiju i brinu o njoj.

Za kraj, baka Pava i u svojoj 104. godini šalje poruku mladima:

„Trudite se da budete dobri, radite pošteno i čuvajte svoju porodicu. To je pravi recept za dug život. Najlepši deo života bio mi je kada sam radila i školovala decu.“