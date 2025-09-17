Slušaj vest

Posle ispitivanih parametara, mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa javnih česama u Šumaricama, Divostinu, na Bubnju, Košutnjaku, u Teferiču, Beloševcu, Ždraljici, na izvoru Kapovac, u Petrovcu, na Grujinoj česmi i u Bukurovcu. Uzorkovanje i analize je obavila nadležna ustanova, Institut za javno zdravlje Kragujevac.

Izvorska voda sa javnih česama u Kragujevcu i okolini nije bezbedna za upotrebu.
Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće sa javnih česama sa izvorskom vodom pokazali su da, od 11 analiziranih uzoraka, nijedan nije ispravan i bezbedan za upotrebu.
Dejan Đusić 