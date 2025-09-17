LEĐA BOLELA, A PRITISAK IŠAO U NEBESA: Zbog kojih su sve boljki Kragujevčani zvali lekare Hitne
U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavljena 74 pregleda odraslih osoba (tokom dana 28, a tokom noći 46 pregleda). Na javnim mestima bilo je ukupno 17 intervencija.
- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, astmatičari i bolom u leđima, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.
Kurir.rs
Hitna pomoć u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavila je 38 intervencija na terenu (25 tokom dana i 13 tokom noći). U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavljena 74 pregleda odraslih osoba (tokom dana 28, a tokom noći 46 pregleda). Na javnim mestima bilo je ukupno 17 intervencija.
- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, astmatičari i bolom u leđima, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.