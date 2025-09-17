Slušaj vest

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavljena 74 pregleda odraslih osoba (tokom dana 28, a tokom noći 46 pregleda). Na javnim mestima bilo je ukupno 17 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, astmatičari i bolom u leđima, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.

Kurir.rs

shutterstock_297511511.jpg
324940398-1573761613098189-4912751076317230591-n.jpg
shutterstock-1141042889.jpg
Ljute Paprike (2).jpeg

Dejan Đusić 