U cilju unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju, u Kragujevcu je obezbeđeno 133 autosedišta za najmlađe.

Kao deo aktivnosti koje sprovode gradska uprava i Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja Kragujevca, u cilju promocije i unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju, podeljeno je 67 autosedišta za decu težine 9 do 36 kilograma.

Screenshot 2025-09-17 130015.png
Foto: Info služba Grada Kragujevca slobodno za objavljivanje

Autosedišta je u ime grada roditeljima uručio Stefan Jovanović, član Gradskog veća za komunalne delatnosti.

- Bezbednost najmlađih u saobraćaju je na najvišem mestu po prioritetima i imperativ je za svakog. Pored korišćenja autosedišta u putničkom automobilu, važna je i njegova pravilna upotreba kao i poštovanje saobraćajnih propisa za bezbednu vožnju, kaže Stefan Jovanović, član Gradskog veća.

Ovoga puta obezbeđena su 133 autosedišta, a vrednost nabavke je bila nešto više od 2,1 miliona dinara, dodaje Jovanović i ističe da će i ubuduće u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova raditi na unapređenju bezbednosti najmlađih.

Screenshot 2025-09-17 130026.png
Foto: Info služba Grada Kragujevca slobodno za objavljivanje

Još 66 dečijih autosedišta roditeljima je predala Maja Angelovska, članica Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kragujevca.

