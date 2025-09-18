ZA BEZBEDNIJU VOŽNJU DECE: Podeljena 133 autosedišta roditeljima u Kragujevcu
U cilju unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju, u Kragujevcu je obezbeđeno 133 autosedišta za najmlađe.
Kao deo aktivnosti koje sprovode gradska uprava i Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja Kragujevca, u cilju promocije i unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju, podeljeno je 67 autosedišta za decu težine 9 do 36 kilograma.
Autosedišta je u ime grada roditeljima uručio Stefan Jovanović, član Gradskog veća za komunalne delatnosti.
- Bezbednost najmlađih u saobraćaju je na najvišem mestu po prioritetima i imperativ je za svakog. Pored korišćenja autosedišta u putničkom automobilu, važna je i njegova pravilna upotreba kao i poštovanje saobraćajnih propisa za bezbednu vožnju, kaže Stefan Jovanović, član Gradskog veća.
Ovoga puta obezbeđena su 133 autosedišta, a vrednost nabavke je bila nešto više od 2,1 miliona dinara, dodaje Jovanović i ističe da će i ubuduće u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova raditi na unapređenju bezbednosti najmlađih.
Još 66 dečijih autosedišta roditeljima je predala Maja Angelovska, članica Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kragujevca.